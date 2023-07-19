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【美團3690】KeeTa服務即將擴展至東九區　下周舉行簡介會

股市 14:12 2023/07/19

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【美團3690】KeeTa服務即將擴展至東九區　下周舉行簡介會

美團 （03690） 旗下香港外賣平台「KeeTa」再度擴大服務範圍，並表示即將擴展服務範圍至東九區，包括觀塘、九龍灣、九龍城及土瓜灣等，惟KeeTa未提及推出服務時間表。

KeeTa現時服務範圍僅限於油麻地、尖沙咀、旺角、大角咀和深水埗。

美團周三（19日）曾跌3%低見125.2元，午後跌幅收窄，現跌1.6%，報127.1元。

為提高送遞員的上線送遞體驗，KeeTa將於7月24日至25日（下周一及二）舉行3場東九區送遞員簡介會，會上會發布及介紹最新版本的送遞員APP、介紹送遞員服務費及獎勵計劃等。

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編輯：姚卓然

美團－W（03690） 港股 外賣 觀塘 九龍灣 網購平台
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