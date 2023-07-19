  • 30°C
香港時間 : 2023719日 (週三) 15:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【閱文772】閱文午後轉升1%　推首個網文大模型「閱文妙筆」　CEO：文創領域將是AIGC應用主陣地之一

股市 14:46 2023/07/19

分享：

分享：

【閱文772】閱文推首個網文大模型「閱文妙筆」　CEO：文創領域將是AIGC應用主陣地之一

騰訊 （00700） 旗下閱文集團 （00772） 發布國内網絡文學行業首個大模型「閱文妙筆」，同時基於該模型打造的應用產品「作家助手妙筆版」亦於同日開放内測，並將在下半年基於大模型能力的迭代逐步開發各種新功能。

受消息影響，閱文股價午後轉升，暫報32.4元，升1.3%，成交4713萬元。

閱文集團CEO兼總裁侯曉楠在「閱文創作大會」上指，「閱文妙筆」是國內第一個網文大模型，也將是最懂網文、最懂作家的大模型，將來會持續升級，以人工智能生成內容（AIGC）全面賦能創作生態和知識產權產業（Intellectual Property，IP）生態。

侯曉楠續稱，從通用大模型到行業大模型，AIGC的應用大時代已經開啟，而文創領域將是AIGC應用的主陣地之一。他認為，AIGC是IP產業未來5年的重要動能，帶來了新創作模式和内容價值，如同「手動駕駛升級到輔助駕駛對人的解放」，但重申AIGC不會取代作家，它是創作的金手指，而主角永遠是作家。

他提到，網文產業模式一直在改變，但是閱文集團的立身之本不變，就是做好三件事，即服務好作者，培育好內容，建設好生態。他亦透露，第一階段，閱文已經把AI應用於網文漫改，未來閱文也將全面探索有聲、漫畫、動畫、衍生等開發鏈條的AI應用。

ET財智Talk
【ET財智Talk】住宅樓價續向下調整？ 高力李婉茵分析本地住宅、商鋪及寫字樓前景及機遇

相關文章：

【閱文772】閱文曾轉升近1%　CEO：成立四大事業部、建設AIGC等關鍵技術能力

【騰訊系】閱文CEO程武辭任、總裁侯曉楠接手　未來續加強版權保護、提升商業化

記者：伍鍵文

港股 文學 騰訊控股（00700） 人工智能 科技產品 閱文集團（00772）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】阿里巴巴轉升1%　恒指跌幅收窄至百點內　國壽跌3%　東方海外彈半成（不斷更新）

下一篇文章

【領展823】領展：無動機以連鎖商戶取代獨立小店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【共同富裕】中信里昂數十名投行家據報將被調回內地工作　底薪變相減25%以上？
【共同富裕】中信里昂數十名投行家據報將被調回內地工作　底薪變相減25%以上？
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌134點　中概股指數挫3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌134點　中概股指數挫3%（不斷更新）
【劉鳴煒子女】大劉長子劉鳴煒龍鳳胎罕有曝光　與子女三人一齊攀登雪山高峰
【劉鳴煒子女】大劉長子劉鳴煒龍鳳胎罕有曝光　與子女三人一齊攀登雪山高峰
【美股期貨】銀行股微軟造好　道指升17點（不斷更新）
【美股期貨】銀行股微軟造好　道指升17點（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴轉升1%　恒指跌幅收窄至百點內　國壽跌3%　東方海外彈半成（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴轉升1%　恒指跌幅收窄至百點內　國壽跌3%　東方海外彈半成（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款