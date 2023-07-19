【閱文772】閱文午後轉升1%　推首個網文大模型「閱文妙筆」　CEO：文創領域將是AIGC應用主陣地之一

▲ 【閱文772】閱文推首個網文大模型「閱文妙筆」 CEO：文創領域將是AIGC應用主陣地之一

騰訊 （00700） 旗下閱文集團 （00772） 發布國内網絡文學行業首個大模型「閱文妙筆」，同時基於該模型打造的應用產品「作家助手妙筆版」亦於同日開放内測，並將在下半年基於大模型能力的迭代逐步開發各種新功能。

受消息影響，閱文股價午後轉升，暫報32.4元，升1.3%，成交4713萬元。

閱文集團CEO兼總裁侯曉楠在「閱文創作大會」上指，「閱文妙筆」是國內第一個網文大模型，也將是最懂網文、最懂作家的大模型，將來會持續升級，以人工智能生成內容（AIGC）全面賦能創作生態和知識產權產業（Intellectual Property，IP）生態。

侯曉楠續稱，從通用大模型到行業大模型，AIGC的應用大時代已經開啟，而文創領域將是AIGC應用的主陣地之一。他認為，AIGC是IP產業未來5年的重要動能，帶來了新創作模式和内容價值，如同「手動駕駛升級到輔助駕駛對人的解放」，但重申AIGC不會取代作家，它是創作的金手指，而主角永遠是作家。

他提到，網文產業模式一直在改變，但是閱文集團的立身之本不變，就是做好三件事，即服務好作者，培育好內容，建設好生態。他亦透露，第一階段，閱文已經把AI應用於網文漫改，未來閱文也將全面探索有聲、漫畫、動畫、衍生等開發鏈條的AI應用。

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記者：伍鍵文