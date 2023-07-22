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【管理心得】營商環境瞬息萬變　老牌米商金源如何保持競爭力？

14:00 2023/07/22

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金源發展國際實業主席林烱熾坦言，業務要多元化，方可繼續保持競爭力。

面對瞬息萬變的營商環境，企業要站穩陣腳已非易事，對於老字號品牌來說，更是困難重重。本港老牌米商「金源發展國際實業」（前稱金源米業）就「無有怕」，在領導者抱持開明、積極尋求改變的策略下，近年一直發揮「韌性」，持續變革，積極留住人才，令業務更多元化，促使這老牌企業多年來保持競爭力。

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金源米業扎根香港超過70年，旗下食米品牌包括馳名的金象牌、金舫牌及袋鼠牌等，多年來均以家族企業的模式經營。但近年隨着世代轉變，大環境又面臨諸多不確定的情況下，金源也嘗試轉型，試圖突破困境，今年3月更改名為「金源發展國際實業」，為求推動更多元化的發展。

集團主席林烱熾（Laurent）日前接受本報訪問時提到，市場變化迅速，不同時代會有不同的挑戰，所採取的策略也大不相同。企業欲持續經營，必須符合市場需求，要懂得「求變」，不能原地打轉。

手執香港米業牛耳的金源發展國際實業，扎根香港超過70年，旗下食米品牌包括馳名的「金象米」等。（資料圖片）

他坦言，在現今世代消費者的口味和生活習慣有所不同，再加上市面上也出現許多米飯代替品，香港的食米市場確實有所縮減。林烱熾指出，作為領導者更有責任帶領團隊尋找出路，辨識新機會，發揮企業韌性，進一步擴大集團版圖。

食米市場縮減　發揮企業韌性覓出路

早在十多年前，集團就「踩過界」，於越南獨家經營Circle K便利店，如今已有420間門市，成為越南最大規模的便利店。而近日集團宣布開拓新業務版圖，以34.04億日圓（約1.97億港元）收購日本NI Corporation及其附屬公司Izumikyo Co., Ltd，包括其所持有約326,000平方米的土地，其中8成的土地面積鄰近北海道二世古比羅夫的中心地帶，以及土地上已建有的11項房產，從而建立零售娛樂業務。林烱熾直言，企業業務要夠多元化，方可繼續保持競爭力。

不過，要進軍外地開展業務，又是否如此簡單？林烱熾坦承，每個國家或地區都有其獨特文化，以港商身份於當地經商，更加要小心處理，贏取「信任」相當重要。「要讓當地人明白，我們是用真心去為他們服務，能夠迎合他們的需求。」他補充，「做生意最重要是耐性，當初我們進軍越南時，成績不太理想，交了許多學費，但我們沒有放棄。」後來，因得知越南人喜歡找地方坐，所以除了提供傳統式便利店的銷售服務，還提供大量枱椅供顧客休息甚至工作，久而久之建立了顧客忠誠度，業務營業額也因而不斷提升。

真誠打動負責人　贏取「信任」

至於是次進軍日本，林烱熾直言，同樣全靠其「真誠」來贏取信任，「眾所周知，日本是一個重視自家人的國家，對於外來企業或多或少都會感到抗拒。」因此，林烱熾當時準備好詳細的發展計劃，親身飛到日本與NI Corporation負責人進行商討，來證明他的決心及以表尊重。最終皇天不負苦心人，林烱熾憑着誠意打動負責人，促成是次計劃。

林烱熾指出，近年不論亞洲人抑或歐美人士，熱愛滑雪的愈來愈多，而且北海道二世古向來都是滑雪勝地，當地酒店經常處於爆滿狀態，「但問題來了，二世古旁邊缺乏餐廳、娛樂設施及購物的地方，令不少遊客都相當頭痛。」他解釋，滑雪場旁目前只有餐車供應予遊客享用，「滑雪了一整天，自然會想找個溫暖的地方，坐着吃東西，休息一下。」此外，在夏日期間，二世古的度假村也會有不同的活動舉行，所以對於遊客來說，需要更多餐飲娛樂服務。

因此，集團看準缺口，決定在鄰近比羅夫中心的地方建立休閒零售集中地，開展零售娛樂及相關業務，而第一階段預計會開設餐廳。林烱熾補充，2030年預計將會開通北海道新幹綫的延伸路段，途徑二世古，再加上北海道札幌市有意申辦2030年冬季奧運會，相信會帶來更多遊客和商機。

北海道二世古是滑雪勝地，但鄰近缺乏餐廳、娛樂設施及購物的地方。（受訪者提供圖片）

除了遊客外，他又認為，也為當地居民提供了更多娛樂和餐飲選擇，正考慮引入適合家庭及兒童的娛樂設施，但目前仍是初步計劃階段，更多詳情仍待未來公布。

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記者：曾曉汶

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