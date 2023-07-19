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微軟企業版Copilot定價出爐 市場期待未來收入

環球政經 13:57 2023/07/19

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微軟（MSFT）周二（18日）公布，將為旗下辦公軟件Microsoft 365引入新的人工智能（AI）功能，費用將大幅增加，至少多收取53%，讓市場對其未來的收入充滿遐想。

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這項名為Microsoft Copilot的服務將人工智能（AI）功能整合到了Word、Excel和Teams等流行的Office產品中。企業客戶月費上漲料為微軟帶來更多經常性收入。

微軟在其Inspire大會上表示，客戶將為每位用戶每月支付額外30美元Copilot的費用。Copilot可提供更多功能，如在Outlook中草擬電郵和在Word中撰寫文檔，旨在通過聊天機器人的提示，讓員工的數據更容易訪問。

目前，固特異（GT）和通用汽車（GM）等600家客戶正在對該功能進行測試，但尚未向更廣泛的公眾開放。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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微軟公司副總裁Jared Spataro強調，Microsoft Copilot 可以為用戶節省時間，提高工作效率。通過總結團隊通話，減少記筆記和出席會議的需要，該AI工具改變人們的工作方式。

Copilot的財務預測尚未披露，但目前，固特異（GT）和通用汽車（GM）等600家客戶正測試該AI新功能。公眾則仍未能使用新功能。

此外，微軟亦於大會上透露，正向企業推薦旗下搜尋引擎中的一個聊天機械人——Bing Chat Enterprise。該企業版本可提供內容生成和互聯網解釋功能，不允許出於培訓目的查看或保存用戶數據，以保護用戶數據安全，從而解決企業對數據保護的擔憂，提高其對AI的興趣，並與Google競爭。

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撰文 : 林斯凱

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