▲ 【芯片大戰】ASML次季銷售勝預期、受惠DUV額外營收 全年收入料增30%

荷蘭芯片光刻機大廠ASML（荷：ASML）公布，第二季淨銷售額按年增27%至69.02億歐元，高於市場預期的66.9億歐元，屬於公司指引的上限。ASML最新季度毛利率51.3%，同樣高於市場預期的50.6%，主要受惠於額外的DUV浸潤式解決方案收入。ASML季度列帳盈利按年增38%至19億歐元。

ASML最新指引，第三季淨銷售額約為65億至70億歐元，毛利率約50%，研發成本投入約10億歐元，另投入2.85億歐元於銷售和行政支出。

ASML行政總裁Peter Wennink續指，由於DUV（深紫外光微影系統）收入強勁，儘管不確定性增加，ASML預計2023 年將出現強勁增長，與2022 年相比，淨銷售額將增長至30%，毛利率略有改善。

ASML宣派中期股息每股1.45歐元，預計於8月10日派發。在第二季內，ASML回購約5億歐元股份。

相關文章：

【芯片大戰】ASML跌約2% 荷蘭9月起限制部分先進半導體設備出口

【芯片大戰】ASML首季多賺1.8倍、淨訂單跌46% 台積電砍單傳聞、CFO：其他人樂意接手

編輯：麥德銘