【員工福利】華御結為全職員工提供子女醫保福利　飲食界少見

華御結宣布全面提升員工福利政策，首度推出「全職員工子女醫保計劃」，進一步擴展醫療保障範圍至所有全職員工的18歲或以下子女，視員工及其家人的健康為首要。

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百農社國際旗下華御結多年來不斷革新員工醫療福利，設有既定機制定期優化員工福利。對比去年，今年華御結的年度醫療預算大幅增加6成，保障範圍更廣，惠及員工子女。由本月起，華御結推行「全職員工子女醫保計劃」，醫療保障進一步延伸至所有全職員工的18歲或以下子女，包括住院和門診保險計劃。

百農社國際有限公司董事長西田宗生表示，華御結一直堅持「三方好」理念，強調員工第一，深信員工好、社會好，公司自然好。

健康是人生所有的根本，所以實踐『員工好』的關鍵一步就要從醫療福利著手，致力減輕員工在醫療健康上的經濟負擔及憂慮。覆蓋所有全職員工子女的保險是飲食業界罕見做法，我們冀成為業界榜樣，引領同業提高與員工及其家人健康福祉及家庭友善相關的人力資源措施，希望這個前瞻性舉措可成為新常態，推動整個行業的發展和進步。

彈性上班模式配合在職母親需要

華御結一直有為員工提供預防性身體檢查福利，但發現不少員工不欲犧牲半天工資進行體檢，而未能充分利用這項福利。有見及此，華御結於今次的提升中，特別增設半天有薪體檢假，鼓勵員工每年進行身體檢查，讓大家可防患於未然。

除了醫療福利政策大躍進，華御結亦以彈性上班和其他福利，吸引在職母親上班。由於分店遍佈全港，員工可選擇在就近居住地區的分店工作，並享有來回交通費全額津貼和免費膳食。自由選擇上班時間更可以讓在職媽媽兼顧家庭、照顧孩子，同時投入事業從而實現更好的工作和生活平衡。華御結人力資源部總監鄺雯兒表示：

華御結的前線員工大部分為有家庭及關注生活健康的人士，因此除醫療福利外，工作的彈性和靈活性亦非常重要，例如我們有媽媽員工每天指定數小時工作，以配合接送子女上學的安排。

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責任編輯：李智賢

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