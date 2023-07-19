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【Wi-Fi 7】TP-Link Wi-Fi 7路由器登場　Deco BE65售2,999元起

科技 20:36 2023/07/19

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TP-Link今（19日）發布4款全新Wi-Fi 7產品，包括Wi-Fi 7 Mesh路由器Deco BE65等。

無線通訊科技不斷地演進，Wi-Fi最新規格已經到了IEEE 802.11be，即Wi-Fi 7，理論上最高網速達到46Gbps；上一代WiFi 6、WiFi 6E則為9.6Gbps。TP-Link早前率先獲香港通訊事務管理局辦公室OFCA發出的HKCA1081認證，今（19日）發布4款全新Wi-Fi 7產品，包括三頻Wi-Fi 7路由器Archer BE800及Mesh路由器Deco BE65等。

Wi-Fi 7技術可以同時應用於2.4GHz、5GHz和6GHz三個獨立頻段，徹底利用頻譜資源，速度比Wi-Fi 6快4.8倍。TP-Link香港及澳門區域總監Alvin Ou表示，時下的AI 運算工具ChatGPT、圖片/影片AI生成，以及元宇宙的AR/VR的運用等，都需要極高的數據傳輸量與傳輸穩定性，因此推出Wi-Fi 7路由器，為香港用家提供多樣性的網絡拓展選擇。

其中，路由器Archer BE800售價為4,999元，採用高通Qualcomm四核芯2.2GHz處理器及1GB RAM，支援10G光纖寬頻（具備2個10Gbps WAN/LAN + 4個2.5Gbps LAN連接口），可以連接多達100部設備。另搭載LED屏幕，顯示3,000多個自定義圖形顯示天氣、時間、文本甚至表情符號。

雙10Gbps Port的BE19000三頻Wi-Fi 7路由器Archer BE800。（張寶燕攝）

至於入手價格最便宜的就是Mesh路由器Deco BE65，單個售2,999元。規格方面，採用Qualcomm四核芯1.5 GHz處理器，具備4個2.5Gbps WAN/LAN連接口。

另一體積相對較大的Mesh路由器Deco BE85就採用Qualcomm四核芯2.2GHz處理器，單個售價為5,999元。分別有1個10GbpsWAN/LAN連接口，1個10Gbps SFP+/RJ45 Combo WAN/LAN連接口，以及兩個2.5Gbps WAN/LAN連接口。

規格及預購詳情一覽：

點擊圖片放大

為滿足觀看8K影片、遊玩AR或VR遊戲，TP-Link指，上述路由器均透過將6GHz頻段的頻道寬度擴展到320MHz、加上升級的調變技術 4096-QAM的運用以及更多的空間串流與天線數，達成了用更快速度進行更多同時傳輸，令用戶睇片、打機時更暢順無阻。

另外，其Wi-Fi 7路由器會向下兼容Wi-Fi 6E/ 6/ 5等舊有制式，即使手機或裝置不支援Wi-Fi 7，配合Wi-Fi 7獨有Mesh Backhaul Aggregation技術，可以令舊有制式的裝置也能享受Wi-Fi 7的優勢。

TP-Link指，由即日起至7月23日，顧客可於指定店舖（店舖名單傳送門）訂購Wi-Fi 7產品，並可獲贈其智能家居最新Tapo掃拖機械人系列產品。

記者：張寶燕

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