▲ 【微軟AI】微軟不全押OpenAI？ Azure引入Meta AI可商用模型Llama 2

微軟（Microsoft，美：MSFT）早前投資ChatGPT開發商OpenAI，成為公司發展人工智能（AI）業務的利器。不過，在最新微軟發布會上，Meta（美：META）宣布，旗下開源AI大語言模型「Llama 2」將以微軟為首選合作夥伴，會透過微軟Azure雲服務免費發布，供開發人員研究和商業應用。

外界解讀，Llama 2若能廣泛地供企業免費使用，可能會顛覆OpenAI等公司在新興AI軟件市場所建的領導地位。

Meta今年2月才首度發布Llama模型的第一代，據Meta最新資料，Llama 2的訓練資料第一代模型多出40%，資料來自「公開可用的網上資料來源」，並有超過100萬條人工標記來微調其輸出質素。在推理、編碼、熟練度和知識測試方面，勝過不少大語言模型（LLM）如Falcon和MPT。

微軟就表示，Azure 客戶將能夠輕鬆、安全地調整及部署7B、13B和 70B-Llama 2 模型。此外，Llama 2 將不斷改良在 Windows上運行，讓Windows 開發人員能夠以 ONNX Runtime執行Direct ML程序

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Meta不止與微軟合作 亞馬遜、高通都有份

Meta在聲明上指出，讓AI模型開源使用是較安全的做法，可讓開發者與研究人員組成社群，互相識別和解決問題，並進行壓力測試。

Meta續指，Llama 2 也可通過 Amazon Web Services （AWS）、Hugging Face 和其他提供商獲取。

高通另外宣布，正與Meta合作，從2024年開始將Llama引入筆記本電腦、手機和耳機，令相關平台無需依賴雲服務即可運行的人工智能應用程式。

微軟「分散投資」 持股OpenAI不等於全押

作為通用人工智能應用的基礎，OpenAI、Google大模型一直被視為行業領先者，Meta正以開源方式尋找突圍空間。

即使是OpenAI的主要投資者，微軟現時持股約49%以免觸及反壟斷審查，變相沒有絕對話事權，而過去也傳出微軟要求銷售人員向客戶解釋，旗下Azure能提供OpenAI全部功能，且在授權企業級功能、安全和私隱上，更勝OpenAI。微軟最新行動顯示，微軟不能將AI業務生態全依賴在OpenAI之上。

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編輯：麥德銘