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皮塔不能再次競逐泰國總理 法院暫停議員資格（第二版）

環球政治 19:36 2023/07/19

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泰國國會上下議院周三（19日）就總理人選舉行次輪投票，為泰黨提名前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat），但遭統一泰國建國黨以禁止重新提交失敗動議為由阻止。另外，泰國憲法法院同日宣布，暫停皮塔的議員資格。

（第二版更新國會表決）

皮塔次輪倘未獲過半數支持 願讓為泰黨盟友出任泰總理 【下一頁】

周三會議上，為泰黨重新提名皮塔。統一泰國建國黨隨即反對，並引用議會規定指，議會禁止在同一屆會議上重新提交失敗的動議。前進黨議員則堅持，皮塔獲重新提名的合法性。

經過長達8小時的辯論，國會最終以395票，通過每人只能被提名角逐總理一次的議案，令各黨不能再次推舉皮塔，原定舉行的第二輪總理投票也毋須進行。

泰國國會首輪總理投票 皮塔未獲過半數支持票 【下一頁】

目前兩院共有749位議員，皮塔需獲過半數的375張選票才能順利當選，而他在首輪投票尚差51票才能當選總理。

泰國選舉委員會早前向憲法法院提交案件，指皮塔在註冊參選時持有媒體公司iTV股份，所以不具備資格參與5月的大選，要求取消其議員資格。

憲法法院周三突然宣布，法官一致同意受理此案，並以7票對兩票的票數通過立即暫停皮塔的議員職務，直至憲法法院作出裁決。

法院更下令皮塔在收到裁決副本後的15天內，向法院提交解釋。

雖然皮塔被暫停議員職務，但不會因此影響其提名總理的資格。前進黨發聲明指，皮塔按照法律仍為總理候選人，敦促外界關注電視辯論。

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責任編輯：鄭錦玲

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