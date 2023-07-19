【IG新功能】鼓勵用家創作原創內容　IG Reels增「Templates Browser」功能

面對TikTok這強勁的競爭對手，社交平台Instagram近年大推其短影片「Reels」功能。Instagram昨（18日）宣布，正在對Reels進行更新，加入「Templates Browser（範本瀏覽器）」功能，以便用戶更快捷地創作短影片。

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新增的「Templates Browser」功能讓用戶可根據「推薦」、「趨勢」以及其之前保存的範本3大類別，瀏覽不同的Reels範本。在選定相關的範本後，便會看到IG已預先將該範本的剪輯序列分解，並設為預設格式，譬如將範本預設為5個各時長0.7秒的剪輯小節。用戶可將不同照片和影片分別放入該5個小節中，製作出成自創內容。

如要使用該「Templates Browser」功能，只需按以下步驟即可：

點擊主頁上的創建按鈕

點擊「Reels」

點擊屏幕左上角的「Templates」

在相關功能仍處於測試階段時，外媒《Business Insider 》便早有報道指，由於不少內容創作者會將TikTok的影片上傳到Reels，而不是在Instagram中創建內容，是次推出新功能最大用意，是鼓勵用戶直接在Instagram上創作影片內容，減少盜用非原創的亂象。Instagram則指，新功能可以讓用戶通過重複使用其喜歡的範本，使用同一剪輯序列輕鬆創建內容，並從他人的Reels中尋找創作靈感。

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責任編輯：殷凱怡

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