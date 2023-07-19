業主急賣累減「1球」賣樓　美孚新邨兩房820萬沽　低市價5%

再有業主大幅減價賣樓。香港置業吳志輝說，美孚新邨五期蘭秀道9號中層C室，實用面積713平方呎，原則為三房間隔，望開揚山景及園景，終以820萬元易手，實用呎價約11,501元，低市價約5%。

吳志輝說，單位於4月放盤，原叫價920萬元，其後獲買家洽詢，終減價100萬元，以820萬元易手，而屋苑本月暫錄9宗買賣成交，平均實用呎價約11,190元。

資料顯示，原業主於1999年12月以約240萬元購入上述單位，持貨約24年，現帳面獲利約580萬元，物業期內升值約2.4倍。

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