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新加坡開發AI聊天機械人 促進公務員生產力

環球社會熱點 13:37 2023/07/19

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新加坡政府推出名為Pair的寫作和研究人工智能（AI）聊天機械人，旨在提高政府內部生產力。據報新加坡有約4,000名公務員正利用Pair，協助寫作、研究和撰寫程式，新加坡當局形容Pair運作良好。

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Pair由新加坡政府科技局（GovTech）旗下創新部門Open Government Products團隊開發，旨在提高公務員內部生產力，並更有效造福公眾。

新加坡通訊和信息部（Communications and Information）高級政務部長普傑立（Janil Puthucheary）周二（18日）表示，Pair似乎運作良好（seems to be working well）。

普傑立表示，Pair將作為政府領域的寫作助手，安全有效地使用大型語言模型，成為提供創意夥伴。新加坡政府科技局表示，正計劃逐步向所有部門的約15萬名公務員，推出聊天機械人。

OECD警告AI革命衝擊 27%工作恐遭自動化取代 【下一頁】

新加坡當局亦打算將AI技術，引入民眾搜尋和申請政府援助的網站SupportGoWhere。民眾屆時無需再自行瀏覽網站，或回答多項選擇題，而可直接描述其情況以取得可申請援助類型的資訊，但相關計劃仍處於初期階段。

Pair和升級版的SupportGoWhere網站，據報都是新加坡政府首批使用AI功能的領域。當地公務員還將接受ePrimer培訓，提高對數據和AI的認識。課程長達4小時，一共包括5個部分，涵蓋與政府部門相關的影片和現實案例研究。

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責任編輯：李俊儀

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