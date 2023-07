新加坡開發AI聊天機械人 促進公務員生產力

新加坡政府推出名為Pair的寫作和研究人工智能(AI)聊天機械人,旨在提高政府內部生產力。據報新加坡有約4,000名公務員正利用Pair,協助寫作、研究和撰寫程式,新加坡當局形容Pair運作良好。

荷里活資方代表聲稱 演員罷工前開出逾78億方案被拒 【下一頁】

Pair由新加坡政府科技局(GovTech)旗下創新部門Open Government Products團隊開發,旨在提高公務員內部生產力,並更有效造福公眾。

新加坡通訊和信息部(Communications and Information)高級政務部長普傑立(Janil Puthucheary)周二(18日)表示,Pair似乎運作良好(seems to be working well)。

普傑立表示,Pair將作為政府領域的寫作助手,安全有效地使用大型語言模型,成為提供創意夥伴。新加坡政府科技局表示,正計劃逐步向所有部門的約15萬名公務員,推出聊天機械人。

OECD警告AI革命衝擊 27%工作恐遭自動化取代 【下一頁】

新加坡當局亦打算將AI技術,引入民眾搜尋和申請政府援助的網站SupportGoWhere。民眾屆時無需再自行瀏覽網站,或回答多項選擇題,而可直接描述其情況以取得可申請援助類型的資訊,但相關計劃仍處於初期階段。

Pair和升級版的SupportGoWhere網站,據報都是新加坡政府首批使用AI功能的領域。當地公務員還將接受ePrimer培訓,提高對數據和AI的認識。課程長達4小時,一共包括5個部分,涵蓋與政府部門相關的影片和現實案例研究。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:李俊儀