【Google彩蛋】Google為真人版《Barbie》造勢　搜索介面增粉紅色特效

以玩具產品芭比娃娃為原型的浪漫喜劇電影《Barbie芭比》，將於明日（20日）於香港正式上映。主角的多款造型，及電影令全球粉紅油漆大缺貨等事件，早前已引發外界熱論，也讓不少影迷相當期待。Google日前也為電影宣傳，推出《Barbie》搜索彩蛋，只要輸入3大關鍵字，即會出現滿滿「Barbie感」的粉紅色特效。

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現時只要在Google搜索引擎中，輸入電影名稱「Barbie／芭比」、主演演員的中英文名字，包括「Margot Robbie／瑪歌羅比」、「Ryan Gosling／賴恩高斯寧」，及導演中英文名字「Greta Gerwig／ 姬達嘉域」，介面就會出現粉色閃光，背景與字的顏色轉換成粉紅色。

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另據記者實測，若搜索「真人版Barbie」、「Barbie電影」等與電影名稱相關的字眼，同樣能召喚出特效。但若搜索「Barbie上映」等與3大關鍵字不太相關的字眼，則不會出現特效。有興趣的人士也可以一試更多關鍵字，看看能不能以更多不同字眼召喚出特效。

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責任編輯：殷凱怡

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