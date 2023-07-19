【行業點睇】上半年發盈喜佔比高 中資券商龍頭布局機遇

據報道，在A股上市的中資券商股已有17家披露了上半年業績快報或預告，當中有16家券商實現純利按年增長或扭虧。由券商發布的公告可見，上半年國內經濟恢復、證券市場活躍度回暖帶來的證券投資、投行等業務增收，屬於其業績增長重要原因，好像東方證券預計上半年實現淨利潤18億至20億元（人民幣，下同），按年增長178%至209%。

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另太平洋證券、中原證券預計上半年扭虧為盈，其中，太平洋證券預計實現淨利潤1.8億至2.3億元，中原證券預計實現淨利潤1.67億元。太平洋證券表示，上半年公司各業務條線經營穩定，且未發生較大金額的資產減值準備，令本期業績扭虧為盈。中原證券表示，財富管理、投資管理等各項業務穩健發展，受公司投資業務收入按年增加和信用減值減少等因素影響，公司經營業績實現扭虧為盈。

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業內人士表示，券商板塊估值水平和機構配置處於歷史底部，尚未反映全年景氣度改善，建議把握低估值的龍頭券商布局機遇。信達證券分析員指，當前經濟持續回升向好是大趨勢，未來增量經濟驅動政策有望出台，提振市場信心推升交投活躍度，或將利好券商板塊。

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責任編輯：林衛