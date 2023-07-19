長春社 聯合國氣候變化大會『淨零』大使計劃COP 27分享會 暨 聯合國氣候變化大會『淨零』COP28大使委任典禮

▲ 委任禮結尾大合照：一眾嘉賓校長及師生熱切地為COP28聯合國氣候變化大會注入新綠力量

▲ 分享講座中學生模擬參與COP會議中的「圓桌討論」環節

為嚮應《香港氣候行動藍圖 2050 》及《中國應對氣候變化的政策與行動》白皮書， 本社與阿拉伯聯合酋長國駐香港總領事館於7月15日星期六合作推出了「長春社 聯合國氣候變化大會『淨零』大使計劃COP 27分享會暨聯合國氣候變化大會『淨零』COP28大使委任典禮」，希望透過本計劃讓莘莘學子有機會親身跟我們一同參與聯合國氣候變化大會 ，開拓學生們國際視野，深入了解全球對抗氣候變化的趨勢和策略，聆聽年輕一代新想法，「深綠相傳 」。計劃自5月向本港中學共發出了超過400個公開邀請，在全港多間中學進行了共8場分享會和大使召募活動，並有9間中學合共超過 500 名師生參與，入圍的計畫書共11份，通過簡報面試後，挑選出當中表現及點子最突出的學生成為COP28 優秀「淨零」學生大使。獲選學生大使將與長春社職員一同以非政府組織觀察員身分遠赴杜拜參與COP28聯合國氣候變化大會。我們熱切期待他們回港後將所見所聞，融入其新綠點子，與長春社並肩連結年輕社群對抗氣候變化!

▲ 長春社主席鍾姍姍博士發表演說鼓勵一眾年輕新「綠」力量

▲ 阿拉伯聯合酋長國駐香港總領事H Excellency Shaikh Saoud Ali Almualla 發表演說

▲ 長春社主席鍾姍姍博士聯同阿拉伯聯合酋長國駐香港總領事His Excellency Shaikh Saoud Ali Almualla頒發COP28聯合國氣候變化大會優秀 『淨零』學生大使 委任狀及與會的杜拜來回機票予當選同學

▲ 基督教宣道會宣基中學

長春社 COP28香港年輕觀察員‧ 主辦國阿拉伯聯合酋長國駐香港總領事館



長春社相信對抗氣候變化，環保教育及行動需要更早萌芽及悉心培育，是以此屆我們和香港中學生一同參與COP28，並把所見所聞融入環保點子，並付諸實行。是次計劃更特別邀請COP主辦國阿拉伯聯合酋長國駐香港總領事館合作，感謝他們提供計劃與會者的來回機票。

COP28 優秀「淨零」學生大使委任禮今天假賽馬會 - 長春社綠滿林廊舉辦。長春社主席鍾姍姍博士聯同品牌及籌款委員會主席甄華達博士，及特別嘉賓COP28主辦國阿拉伯聯合酋長國駐香港總領事His Excellency Shaikh Saoud Ali Almualla一同頒贈證書予參與計劃的師生。長春社主席鍾姍姍博士更寄語新一代:「地球新綠未來全掌握在今天每位年輕人手中，改變始於足下! 莫重蹈前人覆轍: 浪費超過三十年時間對抗氣候變化，卻落得對抗行動趕不上氣候變化的下場!」

阿拉伯聯合酋長國駐香港總領事於致辭中表示: 「阿聯酋藉今年主辦COP28， 將2023年定為可持續發展年，以號召社會各界為氣候變化出一分力。我們特別高興與長春社合作支持香港中學生參與COP28，因為阿聯酋非常重視青年參與和賦權，更在今年三月發起了國際青年氣候代表計劃，向來自發展中國家和大平洋島國的100名青年代表提供財政協助，令他們能有效參與會議，確保青年的意見能夠在全球氣候變化政策制定過程中得到充分體現，並幫助他們建立氣候工作方面的能力、知識和網絡。希望兩位得獎同學與會期間積極交流，開拓眼界。」

長春社為本地歷史悠久之環保團體，自1968年成立至今五十五年，一直致力於包括推廣對抗氣候變化等環保訊息和行動。本社於1992年派員參與巴西里約熱內盧舉行的地球峰會，之後亦多次參加 COP 會議，並在COP3上發表了《溫室氣體與氣候變化：香港》的報告、 COP6發表《香港應對全球變暖的貢獻》，於COP27則以社交平台報導大會實況。

關於長春社 :

長春社成立於1968年，為香港首間非牟利環保組織，推進環保發展至今五十五年。致力推動環境教育、實踐公眾參與、倡導環保政策和監察政府，及積極倡議可持續發展的理念，強調與大自然和平共存態度介入環境議題：樹木保護、土地規劃、自然生態及資源管理。詳情瀏覽www.cahk.org.hk。

願景：為了當代和未來社群，建立以環境的可持續性為首要考慮的社會；

使命：以主要推動者的角色，透過倡導，合作，和社區參與來捍衛我們的環境和文化古蹟。

（特約）