【國情點睇】放盤量處於高位 北京二手房議價空間擴闊

據內地報道，目前北京地區二手房掛牌量處於高位，惟成交整體欠佳，議價空間變大，市場成交向買方傾斜，願意做出價格讓步的業主比例，以及讓價力度均有所增大。對於購房者來說，可選房子相對較多。數據顯示，6月北京二手房網簽量11,607套，按月下降10.6%，市場整體交易活躍度不高。

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從掛牌房源量看，北京二手房掛牌量持續處於高位。報道引述當地代理稱，其主要負責的小區掛牌量通常都在100套左右，而近期已經攀升至150套左右，還有很多房源因為價格過高沒有展示出來，如果全部展示出來，數量會更多。

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事實上，內地記者走訪亦發現，近期北京二手房價格出現了一定程度下滑。其中，郊區價格整體降得比較多，核心區雖也有降價，但相對比較堅挺一點。業內人士表示，7、8月為市場傳統淡季，如果沒有政策刺激，短期內成交量和成交價預計還會進一步走低。

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責任編輯：林衛