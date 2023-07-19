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【國情點睇】不斷充實完善政策工具箱 發改委：抓緊研究儲備政策

股樓投資 11:51 2023/07/19

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早前，中國公布第二季GDP增速只有6.3%不及預期，進一步增強市場對當局出招救市的憧憬。據《中國證券報》報道，發改委針對第二季經濟運行出現的新變化，將抓緊研究儲備政策，不斷充實完善政策工具箱，及早出台有關政策舉措。國家發改委政策研究室主任金賢東介紹，國家發改委將緊緊圍繞高質量發展首要任務，把穩增長放在更加突出位置，重點辦好擴大內需、防範化解重點領域風險、保障改善民生等領域。

【同場加映】溫股知新：經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

當局指出，促進消費既是當前恢復和擴大需求的關鍵所在，「針對當前消費領域存在的突出問題，我們將抓緊制定出台恢復和擴大消費的政策，圍繞穩定大宗消費、促進汽車消費和電子產品消費、拓展農村消費、優化消費環境等方面，出台一批務實管用的政策舉措並推動盡快落地見效。」金賢東說。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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另必須多渠道增加城鄉居民收入。金賢東介紹，有關部門將持續做好穩就業促增收的各項工作，落實落細穩就業政策措施，促進青年等重點群體就業。同時，系統推進收入分配領域重點工作，強化重點群體支持和幫扶，增加低收入者收入，積極探索促進居民增收有效路徑。

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責任編輯：林衛

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