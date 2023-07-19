蘇黎世人壽抓緊復常機遇 開設貴賓中心提昇客戶體驗

▲ 蘇黎世保險（香港）管理層主持「蘇黎世尚越理財中心」開幕典禮，由左起分別為：人壽保險業務產品研發部總監蔡志康、人壽保險業務獨立理財顧問部總監蘇聰、人壽保險業務行政總裁歐睿暉、行政總裁許金桂、首席營運總監張盛、保單行政服務及業務轉型營運總監陳正軒。

隨著日常和經濟活動全面復常，蘇黎世保險（香港）（「蘇黎世」）已經為抓緊機遇萬事俱備，日前為貴賓中心「蘇黎世尚越理財中心」揭幕，以一站式及貼心的壽險服務提昇客戶體驗。

「蘇黎世尚越理財中心」設於尖沙咀購物區，交通四通八達，可俯瞰維港景致，最重要的是能夠提供舒適且私隱度高的環境，讓客戶與財務策劃師進行理財分析、完成投保程序及繳付保費等等，蘇黎世人員亦會駐場即時為客戶解答疑難。此外，隨著中港通關，蘇黎世全面迎接大灣區機遇，地理位置優越的「蘇黎世尚越理財中心」有利於接待訪港旅客，方便辦理身份認證手續和投保。除了服務客戶及有利於接待訪港旅客之外，「蘇黎世尚越理財中心」亦可舉行多元化活動如座談會、內部培訓等等。

▲ 蘇黎世貴賓中心「蘇黎世尚越理財中心」現已隆重開幕，以一站式及貼心的壽險服務提昇客戶體驗。

蘇黎世保險（香港）人壽保險業務行政總裁歐睿暉表示：「高端客戶及訪港旅客對於高質的個人化理財服務需求殷切，『蘇黎世尚越理財中心』可滿足這個需要，亦將為蘇黎世帶動訪港客戶的業務。經歷了疫情，市民對健康及財富管理的關注度提高，蘇黎世集團擁有超過150年歷史，穩健的業務一直被客戶視為信心之選，我們全面的壽險產品，包括投資相連壽險、萬用壽險、危疾保險等，正好照顧客戶對財富管理、財富傳承、家庭保障等方面的需要。」

有見本地及內地客戶對儲蓄型保險的需求與日俱增，蘇黎世早前已推出瑞駿萬用壽險計劃（「瑞駿」）。此計劃提供靈活性供款、每月派息和長期客戶紅利，亦設有協助客戶財富傳承的產品特點，配合不同客戶不時變化的財務需要。瑞駿可助客戶捉緊市場投資機遇，為客戶提供股票市場的上行回報潛力，並同時限制傳統股票投資的下行風險，助客戶達至退休或教育基金等的長遠財務目標。此外，瑞駿揉合傳統萬用壽險的靈活特色，配以較有效的風險管理投資策略¹，滿足不同客戶對財富增值及傳承的需求。

¹ 投資策略可能根據市況及經濟前景而變動。有關瑞駿的詳細投資政策、目標及策略，請參閱產品小冊子。如投資策略有所重大變更，我們會知會保單持有人相關變更、變更原因及對保單持有人的影響。



（特約）