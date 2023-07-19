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【人才戰】香港銀行保險業加薪搶人　新招員工薪酬加30%？

Hot Talk 12:08 2023/07/19

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【人才戰】香港銀行保險業加薪搶人　新招員工薪酬加30%？

香港勞動人口近數年流失明顯，而近期内地業務急劇增加，香港銀行及保險業界正設法搶人才，新招員工薪酬上漲幅度達3成。

報道指出，雖然投資銀行職員因應中國交易量減少而大手裁員，但保險、銀行分行及財富管理等其他財金領域的情況卻相反，不少內地客戶在通關後南下重新購買保險和理財產品，令相關職位人手緊張。

據法國外貿銀行推算，香港金融行業目前尚有約4000個職位空缺。會計師事務所畢馬威中國早在3月時預計，約35%的香港金融機構預計今年員工數量將會增加。

就此，香港不少銀行已延長營業時間，滙豐 （00005） 、東亞 （00023） 部分分行更實施每周7天營業制。保監局數據顯示，首季內地客來港新單保費大增近27倍，惟僅恢復至疫情前75%，意味仍有增長空間。

米高蒲志：跳槽可爭取2至3成加薪

獵頭公司米高蒲志香港（Michael Page Hong Kong）董事總經理Olga Yung表示，目前銀行業幾乎每個領域有人手不足的問題，主要是一兩年前有許多員工離職，因此跳槽可爭取20%至30%的加薪，過去只有約10%至15%。

香港銀行公會署理主席陳文亦於6月出席活動時指，銀行業不論前線或後勤人員，現時均面對人手短缺的問題，目前已從培訓等多個途徑入手。報道亦引述香港保險業聯會主席李紫蘭表示，保險業面臨着精算師、財務及信息技術人員的短缺，估計需求缺口達數以千計。

本港金融業薪金較新加坡高

職位空缺意味企業需要更高的薪金才能吸引新員工入職，而金融人才流失情況更為嚴峻，根據彭博行業研究，因此其薪金通常高於新加坡，下列以投行業為例：

投行總薪金（基本薪酬+獎金）香港（美元）新加坡（美元）比較幅度（%）
分析師（Analyst）92,08062,20448
經理（Associate）122,77388,86338
副總裁（VP）153,466162,915-6
總監（Director）191,833222,156-14
執行總監（Exective Director）306,933266,58815
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記者：伍鍵文

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