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美士兵私下越境被北韓拘捕 曾入獄原定遣送返美

環球社會熱點 11:27 2023/07/19

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美國官員表示，一名將被遣送回國且或面臨紀律處分的士兵在參觀非軍事區期間，私自進入北韓，成為近5年來首名被北韓拘捕的美國人。美國及聯合國官員正致力解決事件，但目前尚未清楚涉事士兵是否計劃叛變。

北韓辦反美示威紀念韓戰爆發 12萬人誓言摧毀美國（有圖） 【下一頁】

涉事二等兵Travis King此前已在南韓將於服刑近兩年，周一（17日）獲釋後將被送返美國德州布立斯堡（Fort Bliss），或將面臨進一步軍事紀律處分，甚至被開除軍籍。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）周二（18日）證實，Travis King或已被北韓拘留。

Travis King被護送至南韓機場，但隨後離開並參觀兩韓邊境的板門店（Panmunjom）安全區。南韓媒體報道，Travis King周二下午和一群遊客一同參觀時越境，惟目前尚未清楚他是否計劃叛變。

兩韓齊批IAEA 譴責日本核廢水排海計劃評估報告 【下一頁】

奧斯汀表示，美國國防部正密切監視和調查情況，未來數日有最新發展並會及時公布。

白宮新聞秘書讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，正和北韓合作解決事件。據報Travis King家人已得悉事件，但由於事件敏感程度，當局只公布其姓名及部分信息。

美媒CBS引述涉事旅行團參加者報道，曾目睹Travis King在大笑後跑進一些建築物之間。雖然軍事人員迅速作出反應，但最初亦出現混亂。

目擊者最初以為只是一個玩笑，但發現他無返回後才意識到Travis King越境，所有人都大感震驚。目擊者同時透露，當時現場未看到有北韓士兵。

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