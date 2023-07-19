▲ 【香港排名】新加坡成2023「最強護照」 香港排名17、大中華區稱冠

新加坡護照獲評為2023年「最強護照」。由Henley & Partners發布的亨利護照指數，新加坡護照持有人在全球227個國家或地區中，可以免簽證進入192個目的地，至於過去5年都排名第1的日本護照，就跌至第3位。香港特區護照可以免簽進入170個地區，較去年評估時少一個，護照排名全球17，反而較去年高一位，續是大中華地區最方便的護照。

其他大中華區護照方面，澳門和台灣並列31，可免簽入境144個地區；中國護照則排63，可免簽進入80個地區。

亨利護照指數表示，該排行榜是根據國際航空運輸協會 （IATA） 的獨家官方數據匯合而成，僅以可免簽進入地區數目來評分，未有拆細分析可進入地區分別。該指數於今年初也曾發布同類調查，最新公布排名再有新變化。

日韓護照並列第3 阿富汗續排末位

在最方便的護照之中，德國、意大利和西班牙一同躍升至第二位，可以免簽證前往 190 個目的地，而日本護照與另外6個國家—奧地利、芬蘭、法國、盧森堡、南韓和瑞典並列第三位，可以無需事先簽證到訪189個地點。

最不便的護照方面，阿富汗繼續陪末席，免簽證入境地區只有27個，其次則是伊拉克（29個）和敘利亞（30個）。

美國免簽方便程度近10年不斷下滑

該機構指出，英國經歷連續6年排名下跌後終於扭轉乾坤，在最新排行榜中躍升兩級，排名重返 2017 年時的第4位。 然而，美國則延續長達 10 年的下滑趨勢，排名再下降兩級至第8位，其護照持有人只能夠免簽證進入 184 個目的地。 於2014 年，當時英、美兩國在排行榜中並列首席，但排名自此一直下跌。

此排行榜面世至今 18 年，普遍趨勢是外遊自由度有所提高，可免簽證入境的目的地數目平均增加接近一倍，由 2006 年的 58 個上升至 2023 年的 109 個。

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編輯：麥德銘