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【俄烏戰爭】俄連續兩晚襲敖德薩 烏東全境響空襲警報

環球政治 11:03 2023/07/19

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俄羅斯宣布中止參與黑海糧食出口協議後，連續兩晚轟炸糧食出口協議中的南部港口城市敖德薩（Odesa），烏東全境都處於空襲警報之下。另外，俄烏雙方均聲稱自己在烏克蘭東北部的取得優勢。

【俄烏戰爭】烏糧食出口港之一被炸 疑俄報復大橋遇襲 【下一頁】

敖德薩州長Oleh Kiper於通訊平台Telegram發文指，烏克蘭防空系統於當地周三（19日）凌晨，已連續第二晚擊退俄軍向敖德薩南部港口發動的空襲。

Oleh Kiper又呼籲當地民眾切勿靠近窗戶，也不應拍攝或展示烏克蘭防空部隊的工作。

據悉，烏東全部地區在周三午夜過後不久，都處於空襲警報之下。

【俄烏戰爭】烏指俄逾10萬大軍襲東北 嘗試突破防線 【下一頁】

另外，自烏軍在烏克蘭東部和南部發動反攻約6周以來，俄軍正在烏克蘭東北部發動地面攻勢。

俄羅斯國防部發言人表示，俄軍已向哈爾科夫（Kharkiv）地區東北部重要鐵路樞紐庫普揚斯克（Kupiansk）方向推進了兩公里。

但烏克蘭副防長馬利亞（Hanna Maliar）則表示，烏軍已在當地掌握主動權，並在東部的巴克穆特（Bakhmut）一帶取得新進展。

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責任編輯：鄭錦玲

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