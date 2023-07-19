【内房危機】遠洋集團債券告急、據報提議持有人分期兌付本金　主要股東國壽再跌4%

▲ 【内房危機】遠洋集團債券告急、據報提議持有人分期兌付本金

由國壽 （02628） 持股近3成的遠洋集團 （03377） 承認，集團階段性流動性不足，未必能如期於8月2日清付本金額20億元人民幣的境內債券「18遠洋01」的本息。外電最新引述消息指，遠洋集團最新向債券的主要持有人提出以1年時間，分期兌付「18遠洋01」本金。

報道引述消息稱，遠洋執行總裁柴娟於周二（18日）率領團隊與債權人商討債券延期的方案，建議在今年9月、10月、11月、2024年2月及5月，分別兌付5%本金，其餘75%本金擬在2024年8月全數支付。

消息指，方案尚未最終敲定，有機會在此基礎上做出修改。遠洋拒絕就展期方案作出回應。

國壽今日股價跌4%，暫報11.5元，成交逾3億元。遠洋集團最新未有升跌，該股年初至今累跌逾6成。

柴娟據悉由國壽委任加入 冀作為「救火隊長」

值得留意的是，柴娟於6月在國壽 （02628） 建議之下進入遠洋董事局出任執行總裁，有分析指，柴娟入局是充當「救火隊長」，協助遠洋解決流動性危機。此前，柴娟在國壽母企中國人壽保險（集團）公司擔任高級經濟師。

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記者：伍鍵文