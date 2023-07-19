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【港股市況】恒指黑期跌108點 美團ADR低港2%（不斷更新）
股市 08:40 2023/07/19
中國第二季GDP遜預期，港股上演萬九關攻防戰。恒指黑期跌108點，報18883點。美團ADR低港2%。
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【08：32】恒指黑期跌108點，報18883點。
【08：24】【盈喜】泡泡瑪特發盈喜 料上半年溢利增長不低於40%
【08：00】領地控股 （06999） 獲高等法院頒令剔除清盤呈請。由於呈請被撤銷，於發起呈請的日期或之後作出的所有處置、 股份轉讓或公司股東地位變更均不受影響。
【07：45】【Morning精點】珠海學院DSE 12分即免學費｜花旗料下半年樓價跌6%
【07：30】中概股突急瀉，納斯達克金龍中國指數跌3.3%，收報6856點。美團ADR低港2%。
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【07：30】道指周二收市升366點，報34951點；標指升32點，報4554點；納指升108點或0.76%，報14353點。微軟（美：MSFT）升4%，創上市高。
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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌134點 中概股指數挫3%（不斷更新）
編輯：姚卓然
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