  • 29°C
香港時間 : 2023719日 (週三) 10:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指逾200點失萬九關　科指跌2%、嗶哩嗶哩跌半成　油股逆市升（不斷更新）

股市 10:32 2023/07/19

分享：

分享：

受累中國第二季GDP遜預期，港股上演萬九關攻防戰。恒指今日低開189點，報18826點。美團 （03690） 跌2.8%。小米 （01810） 跌2.5%。嗶哩嗶哩 （09626） 跌4%。

財經日誌︰

點擊圖片放大

即市走勢：

【10：38】比亞迪電子 （00285） 再升3.3%，報27.8元，創五個月高。

【10：31】遠東酒店 （00037） 再回吐18.8%，報1.08元，成交額錄1663萬元。

【10：29】【吉利175】吉利挫2%　擬投資100億美元　於馬來西亞霹靂州設廠

【10：09】油股逆市升，中海油 （00883） 升1.7%，報12.32元。中石油 （00857） 升1%，報5.84元。中石化 （00386） 升0.4%，報4.56元。

【10：05】恒指進一步下挫，現跌292點，報18723點。恒生科指跌2.5%，報4025點。

【09：59】信義光能 （00968） 跌4.2%，報8.07元。

【09：49】【盈喜】浦林成山升逾2%　料上半年多賺8成至1.1倍

【09：46】【思摩爾6969】思摩爾挫2%創九個月低　發盈警、料中期經調整淨利跌最多48%

【09：41】恒指跌208點，報18807點。恒生科指跌2.1%，報4042點。

【09：36】中海油 （00883） 逆市升1%，報12.26元。

【09：32】安踏 （02020） 跌2.1%，報82.7元，李寧 （02331） 跌3%，報39.85元。

【體育用品股】安踏品牌產品第二季度零售錄高單位數增長　上半年錄中單位數增長

【09：28】中國龍工 （03339） 高開7.7%，報1.4元，創四個月高。公司預料上半年純利將錄得大幅增加，純利將為人民幣2.82億元至3.82億元之間，相較去年同期增加91%至158%。

【09：20】恒指低開189點，報18826點，失守萬九關。美團 （03690） 跌2.8%。小米 （01810） 跌2.5%。嗶哩嗶哩 （09626） 跌4%。

【09：15】恒指期貨跌167點，報18865點。

【08：32】恒指黑期跌108點，報18883點。

【08：24】【盈喜】泡泡瑪特發盈喜　料上半年溢利增長不低於40%

【08：00】領地控股 （06999） 獲高等法院頒令剔除清盤呈請。由於呈請被撤銷，於發起呈請的日期或之後作出的所有處置、 股份轉讓或公司股東地位變更均不受影響。

【07：45】【Morning精點】珠海學院DSE 12分即免學費｜花旗料下半年樓價跌6%

【07：30】中概股突急瀉，納斯達克金龍中國指數跌3.3%，收報6856點。美團ADR低港2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

點擊圖片放大
+5
+4

【07：30】道指周二收市升366點，報34951點；標指升32點，報4554點；納指升108點或0.76%，報14353點。微軟（美：MSFT）升4%，創上市高。

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+7
+6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌134點　中概股指數挫3%（不斷更新）

編輯：姚卓然

指數 港股ADR 期貨 中國概念股 港股 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【吉利175】吉利挫2%　擬投資100億美元　於馬來西亞霹靂州設廠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【共同富裕】中信里昂數十名投行家據報將被調回內地工作　底薪變相減25%以上？
【共同富裕】中信里昂數十名投行家據報將被調回內地工作　底薪變相減25%以上？
【劉鳴煒子女】大劉長子劉鳴煒龍鳳胎罕有曝光　與子女三人一齊攀登雪山高峰
【劉鳴煒子女】大劉長子劉鳴煒龍鳳胎罕有曝光　與子女三人一齊攀登雪山高峰
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【美股收市】道指飆366點 納指升0.8% 大摩漲6.5% 微軟破頂
【美股收市】道指飆366點 納指升0.8% 大摩漲6.5% 微軟破頂
【內房危機】遠洋集團半日大跌8%　公司：出現階段性流動性不足　下月到期之債券或未能兌付本息
【內房危機】遠洋集團半日大跌8%　公司：出現階段性流動性不足　下月到期之債券或未能兌付本息
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌134點　中概股指數挫3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌134點　中概股指數挫3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款