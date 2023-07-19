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【港股市況】國壽跌4% 恒指午後跌逾200點失萬九關 騰訊美團挫2% 東方海外逆市升近3%（不斷更新）
受累中國第二季GDP遜預期，人民幣走弱至7.2水平，港股失守萬九關。恒指今日裂口低開189點後走低，一度跌逾300點，半日跌233點，報18782點。東方海外 （00316） 升1.7%，信義光能 （00968） 跌5%，國壽 （02628） 跌4%。恒生科指跌1.7%，金山軟件 （03888） 升4%，而嗶哩嗶哩則跌4.4%。
財經日誌︰
即市走勢：
【13：37】中國儒意 （00136） 午後抽上11.3%，報2.57元，創一年高。
【13：01】恒指午後初段跌228點，報18787點。
【12：00】恒指半日跌233點，報18782點，成交額為549億元。東方海外 （00316） 升1.7%，信義光能 （00968） 跌5%，國壽 （02628） 跌4%。
【11：47】【内房危機】遠洋集團債券告急、據報提議持有人分期兌付本金 主要股東國壽再跌4%
【11：36】恒指跌256點，報18765點。
【11：24】金山軟件 （03888） 逆市升3.5%，報33.65元，暫為科指表現最好的成分股。
【11：16】電動車回吐，蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 跌2.2%至2.6%。
【11：09】騰訊 （00700） 跌2.4%，報328.2元。
【11：01】東方海外 （00316） 升1.9%，報117.3元。
【10：47】小米 （01810） 跌1.6%，手機設備股向下，舜宇 （02382） 跌3.4%，高偉電子 （01415） 跌3.9%，信利國際 （00732） 跌2%，瑞聲 （02018） 跌0.7%。丘鈦科技 （01478） 跌0.6%。市場調查機構Canalys最新報告顯示，2023年二季度，全球智能手機市場出貨量按年下降11%，自2022年以來，智能手機市場連續六個季度下滑。
【10：38】比亞迪電子 （00285） 再升3.3%，報27.8元，創五個月高。
【10：31】遠東酒店 （00037） 再回吐18.8%，報1.08元，成交額錄1663萬元。
【10：29】【吉利175】吉利挫2% 擬投資100億美元 於馬來西亞霹靂州設廠
【10：09】油股逆市升，中海油 （00883） 升1.7%，報12.32元。中石油 （00857） 升1%，報5.84元。中石化 （00386） 升0.4%，報4.56元。
【10：05】恒指進一步下挫，現跌292點，報18723點。恒生科指跌2.5%，報4025點。
【09：59】信義光能 （00968） 跌4.2%，報8.07元。
【09：49】【盈喜】浦林成山升逾2% 料上半年多賺8成至1.1倍
【09：46】【思摩爾6969】思摩爾挫2%創九個月低 發盈警、料中期經調整淨利跌最多48%
【09：41】恒指跌208點，報18807點。恒生科指跌2.1%，報4042點。
【09：36】中海油 （00883） 逆市升1%，報12.26元。
【09：32】安踏 （02020） 跌2.1%，報82.7元，李寧 （02331） 跌3%，報39.85元。
【體育用品股】安踏品牌產品第二季度零售錄高單位數增長 上半年錄中單位數增長
【09：28】中國龍工 （03339） 高開7.7%，報1.4元，創四個月高。公司預料上半年純利將錄得大幅增加，純利將為人民幣2.82億元至3.82億元之間，相較去年同期增加91%至158%。
【09：20】恒指低開189點，報18826點，失守萬九關。美團 （03690） 跌2.8%。小米 （01810） 跌2.5%。嗶哩嗶哩 （09626） 跌4%。
【09：15】恒指期貨跌167點，報18865點。
【08：32】恒指黑期跌108點，報18883點。
【08：24】【盈喜】泡泡瑪特發盈喜 料上半年溢利增長不低於40%
【08：00】領地控股 （06999） 獲高等法院頒令剔除清盤呈請。由於呈請被撤銷，於發起呈請的日期或之後作出的所有處置、 股份轉讓或公司股東地位變更均不受影響。
【07：45】【Morning精點】珠海學院DSE 12分即免學費｜花旗料下半年樓價跌6%
【07：30】中概股突急瀉，納斯達克金龍中國指數跌3.3%，收報6856點。美團ADR低港2%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】道指周二收市升366點，報34951點；標指升32點，報4554點；納指升108點或0.76%，報14353點。微軟（美：MSFT）升4%，創上市高。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌134點 中概股指數挫3%（不斷更新）
編輯：姚卓然