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【恒指夜期+ADR】夜期收市升62點　人民幣跌0.5%（不斷更新）

股市 04:40 2023/07/20

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中國出招救經濟，不過，人民幣仍下跌0.5%，在岸價報7.2232，離岸價報7.2323，美滙指數升0.4%，重上100，報100.29，10年期美債息仍跌至3.74厘。中概股指數升0.7%，收報6903點，夜期升62點，收報18970點。

國務院發布關於促進民營經濟發展壯大的意見稱，加大對民營經濟政策支持力度，並支持平台企業在創造就業、拓展消費、國際競爭中大顯身手，推動平台經濟規範健康持續發展。

ADR折算港元較港收市價變幅
美團ADR128.39+0.5%
騰訊ADR333.48+0.1%
滙豐ADR63.71+0.7%
阿里巴巴美股89.90-0.5%
財經Hot Talk
【財經Hot Talk】澳門博彩旅遊業「演唱會經濟學」　今年夏天巨星雲集？

北水破紀錄掃貨盈富基金、國指ETF 助ETF交投創新高

恒指牛皮，但北水非常活躍，全日錄164.8億元淨流入，為2021年2月以來最多。港股通北水湧入大手買入指數ETF，當中盈富基金 （02800） 及恒生國指ETF （02828） 分別錄91.9及45.7億元淨流入，南方恒生科技ETF （03033） 亦吸資5.2億元；淨流出方面，騰訊控股 （00700） 及滙豐 （00005） 分別錄7.7及1.6億元淨流出。

在港股通北水「掃貨」買入ETF之下，港交所公布，全日香港上市ETF成交額達336億元，創歷史新高，北水買賣ETF交投佔144億元，同樣為歷史新高。盈富基金、恒生國指ETF全日成交分別高達198億和101億元。

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阿里巴巴倒升近1% 恒指全日跌63點 國壽跌約3% 東方海外彈5%

受累中國第二季GDP遜預期，人民幣走弱至7.2水平，港股上演萬九關攻防戰。恒指今日裂口低開189點後走低，一度跌逾300點，直到午後跌幅有所收窄，更一度見19004點，不過，恒指未能守住萬九關，全日跌63點，收報18952點。阿里巴巴 （09988） 倒升約1%收市，東方海外 （00316） 升5.1%，信義光能 （00968） 跌3.8%，國壽 （02628） 跌約3%，而滙豐 （00005） 升0.5%，創5年高。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
阿里巴巴90.35+0.7+1222
滙豐63.25+0.5+710
中移動64.20+0.9+59
美團127.70-1.1-12-101
騰訊333.00-1.0-1514
友邦78.50-1.4-21424

財經日誌︰

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即市走勢：

【03：00】夜期升62點，收報18970點。

【22：51】恒指夜期曾升超過200點，暫升79點，報18987點。

【19：05】北水吸資近165億 逾兩年來最多 大手買指數ETF沽騰訊滙豐 恒指夜期升70點

【17：43】【藍籌盈警】舜宇光學料上半年盈利倒退65%至70%

【16：55】【日本機票】東瀛遊推出國泰福岡、法蘭克福來回機票「 買一送一」優惠　連兩晚酒店套票最平2999

【16：40】【可持續發展】太古地產發行32億元人民幣綠色點心債　票面利率介乎3.3至3.55厘

【16：36】【體育用品股】特步國際次季主品牌零售銷售錄高雙位數增長

【16：12】【人工智能】渣打香港：八十後對AI最有信心　近8成富裕投資者認為AI可助達成理財目標

【16：10】恒指全日跌63點，報18952點，成交額1117億元。阿里巴巴 （09988） 倒升近1%。東方海外 （00316） 升5%。信義光能 （00968） 跌3.8%。

【16：00】恒指U盤前跌84點，報18931點。恒生科指跌0.4%，報4113點。

【15：53】大酒店 （00045） 7.4%，報7.38元，成交額為287萬元。

【15：53】【異動股】半新股巨星傳奇炒升逾2成

【15：45】眾安在綫 （06060） 跌2.4%，報22.05元。

【15：14】【阿里巴巴9988】餘杭區與阿里「6+N」集團簽戰略夥伴合作協議

【15：14】恒指一度重上萬九點，高見19004點，現跌28點，報18986點。

【14：59】龍湖 （00960） 反彈3%，碧桂園服務 （06098） 升2.3%，華潤萬象 （01209） 升1.8%。

【14：47】【閱文772】閱文午後轉升1%　推首個網文大模型「閱文妙筆」　CEO：文創領域將是AIGC應用主陣地之一

【14：46】【領展823】領展：無動機以連鎖商戶取代獨立小店

【14：35】內地汽車經銷商美東汽車 （01268） 挫6.2%，報8.58元。

【14：17】【內險降息】3.5厘預定利率人身險產品據報7月底前全數下架　內險股普遍走弱

【14：15】恒指跌幅收窄至81點，報18935點。阿里巴巴 （09988） 轉升1%，報90.5元。

【13：59】美團 （03690） 跌幅收窄至1.7%，報126.9元。【美團3690】KeeTa服務即將擴展至東九區　下周舉行簡介會

【13：48】恒指跌幅收窄至140點，報18876點。

【13：37】中國儒意 （00136） 午後抽上11.3%，報2.57元，創一年高。

【13：24】【人才戰】香港銀行保險業加薪搶人　新招員工薪酬加30%？

【13：01】恒指午後初段跌228點，報18787點。

【12：00】恒指半日跌233點，報18782點，成交額為549億元。東方海外 （00316） 升1.7%，信義光能 （00968） 跌5%，國壽 （02628） 跌4%。

【11：47】【内房危機】遠洋集團債券告急、據報提議持有人分期兌付本金　主要股東國壽再跌4%

【11：36】恒指跌256點，報18765點。

【11：24】金山軟件 （03888） 逆市升3.5%，報33.65元，暫為科指表現最好的成分股。

【11：16】電動車回吐，蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 跌2.2%至2.6%。

【11：09】騰訊 （00700） 跌2.4%，報328.2元。

【11：01】東方海外 （00316） 升1.9%，報117.3元。

【10：47】小米 （01810） 跌1.6%，手機設備股向下，舜宇 （02382） 跌3.4%，高偉電子 （01415） 跌3.9%，信利國際 （00732） 跌2%，瑞聲 （02018） 跌0.7%。丘鈦科技 （01478） 跌0.6%。市場調查機構Canalys最新報告顯示，2023年二季度，全球智能手機市場出貨量按年下降11%，自2022年以來，智能手機市場連續六個季度下滑。

【10：38】比亞迪電子 （00285） 再升3.3%，報27.8元，創五個月高。

【10：31】遠東酒店 （00037） 再回吐18.8%，報1.08元，成交額錄1663萬元。

【10：29】【吉利175】吉利挫2%　擬投資100億美元　於馬來西亞霹靂州設廠

【10：09】油股逆市升，中海油 （00883） 升1.7%，報12.32元。中石油 （00857） 升1%，報5.84元。中石化 （00386） 升0.4%，報4.56元。

【10：05】恒指進一步下挫，現跌292點，報18723點。恒生科指跌2.5%，報4025點。

【09：59】信義光能 （00968） 跌4.2%，報8.07元。

【09：49】【盈喜】浦林成山升逾2%　料上半年多賺8成至1.1倍

【09：46】【思摩爾6969】思摩爾挫2%創九個月低　發盈警、料中期經調整淨利跌最多48%

【09：41】恒指跌208點，報18807點。恒生科指跌2.1%，報4042點。

【09：36】中海油 （00883） 逆市升1%，報12.26元。

【09：32】安踏 （02020） 跌2.1%，報82.7元，李寧 （02331） 跌3%，報39.85元。

【體育用品股】安踏品牌產品第二季度零售錄高單位數增長　上半年錄中單位數增長

【09：28】中國龍工 （03339） 高開7.7%，報1.4元，創四個月高。公司預料上半年純利將錄得大幅增加，純利將為人民幣2.82億元至3.82億元之間，相較去年同期增加91%至158%。

【09：20】恒指低開189點，報18826點，失守萬九關。美團 （03690） 跌2.8%。小米 （01810） 跌2.5%。嗶哩嗶哩 （09626） 跌4%。

【09：15】恒指期貨跌167點，報18865點。

【08：32】恒指黑期跌108點，報18883點。

【08：24】【盈喜】泡泡瑪特發盈喜　料上半年溢利增長不低於40%

【08：00】領地控股 （06999） 獲高等法院頒令剔除清盤呈請。由於呈請被撤銷，於發起呈請的日期或之後作出的所有處置、 股份轉讓或公司股東地位變更均不受影響。

【07：45】【Morning精點】珠海學院DSE 12分即免學費｜花旗料下半年樓價跌6%

【07：30】中概股突急瀉，納斯達克金龍中國指數跌3.3%，收報6856點。美團ADR低港2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】道指周二收市升366點，報34951點；標指升32點，報4554點；納指升108點或0.76%，報14353點。微軟（美：MSFT）升4%，創上市高。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌134點　中概股指數挫3%（不斷更新）

編輯：姚卓然

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