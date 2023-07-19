  • 28°C
香港時間 : 2023719日 (週三) 08:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股業績】嘉信理財上季盈收勝預期　股價急彈逾12%

股市 08:00 2023/07/19

分享：

分享：

【美股業績】嘉信理財上季盈收勝預期　股價急彈逾12%

嘉信理財（Charles Schwab）截至6月底止第二季，收入按年跌9%至46.6億美元，勝預期的46.1億美元，淨利潤12.94億美元，按年下降28%；每股經調整盈利為0.75美元，按年跌23%，勝預期的0.71美元。

嘉信理財周二（18日）彈高12.6%，報66.01元，為四個月高。

嘉信理財表示，客戶的現金調整規模較第一季劇減逾80%後，第二季客戶資金流出呈加速放緩的趨勢，到今年底，客戶現金調整將結束，現金將開始重回增長。財務總監Peter Crawford表示，營收下滑是受到了客戶在利率上升環境下重新配置資金的影響。

同時，公司行政總裁Walt Bettinger稱，觀察到第二季典型的報稅期季節性因素影響，而且投資者的情緒疲軟，不過，儘管如此，公司仍吸引了近100萬個新開戶經紀賬戶，到季度末，合計客戶賬戶達3400萬個賬戶，客戶總資產8.02萬億美元。

ET財智Talk
【ET財智Talk】住宅樓價續向下調整？ 高力李婉茵分析本地住宅、商鋪及寫字樓前景及機遇

相關文章：

【銀行危機】嘉信理財首季存款大跌三成　CFO料今年底前存款或重新增長

【美股業績】大摩上季純利按年跌13%　收入與市場預期相若　股價盤前由升轉跌

【美股業績】美銀上季業績勝預期　計劃增加季度股息近1成　盤前曾升逾1%

編輯：姚卓然

營收 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【盈喜】泡泡瑪特發盈喜　料上半年溢利增長不低於40%

下一篇文章

【Morning精點】珠海學院DSE 12分即免學費｜花旗料下半年樓價跌6%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】恒大業績出爐：兩年累蝕5820億　去年負債總額2.44萬億、權益虧絀5990億
【內房危機】恒大業績出爐：兩年累蝕5820億　去年負債總額2.44萬億、權益虧絀5990億
【美股收市】道指飆366點 納指升0.8% 大摩漲6.5% 微軟破頂
【美股收市】道指飆366點 納指升0.8% 大摩漲6.5% 微軟破頂
【劉鳴煒子女】大劉長子劉鳴煒龍鳳胎罕有曝光　與子女三人一齊攀登雪山高峰
【劉鳴煒子女】大劉長子劉鳴煒龍鳳胎罕有曝光　與子女三人一齊攀登雪山高峰
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌134點　中概股指數挫3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌134點　中概股指數挫3%（不斷更新）
【共同富裕】中信里昂數十名投行家據報將被調回內地工作　底薪變相減25%以上？
【共同富裕】中信里昂數十名投行家據報將被調回內地工作　底薪變相減25%以上？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款