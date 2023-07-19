▲ 【美股業績】嘉信理財上季盈收勝預期 股價急彈逾12%

嘉信理財（Charles Schwab）截至6月底止第二季，收入按年跌9%至46.6億美元，勝預期的46.1億美元，淨利潤12.94億美元，按年下降28%；每股經調整盈利為0.75美元，按年跌23%，勝預期的0.71美元。

嘉信理財周二（18日）彈高12.6%，報66.01元，為四個月高。

嘉信理財表示，客戶的現金調整規模較第一季劇減逾80%後，第二季客戶資金流出呈加速放緩的趨勢，到今年底，客戶現金調整將結束，現金將開始重回增長。財務總監Peter Crawford表示，營收下滑是受到了客戶在利率上升環境下重新配置資金的影響。

同時，公司行政總裁Walt Bettinger稱，觀察到第二季典型的報稅期季節性因素影響，而且投資者的情緒疲軟，不過，儘管如此，公司仍吸引了近100萬個新開戶經紀賬戶，到季度末，合計客戶賬戶達3400萬個賬戶，客戶總資產8.02萬億美元。

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編輯：姚卓然