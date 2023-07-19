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【微軟AI】1800億追捧微軟股價創歷史新高　公布推Office軟件AI工具Copilot　企業客可加價逾5成

股市 06:56 2023/07/19

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【微軟AI】微軟公布推Office軟件AI工具Copilot　企業客可加價逾5成

微軟（美：MSFT）股價創366.78美元歷史新高，收報359.49美元，升4%，成交232億美元（約1813億港元），市值2.67萬億美元，股價走勢凌厲，主要原因是微軟宣布其辦工室軟件推出AI（人工智能）工具Microsoft 365 Copilot 訂閱服務，月費30美元，企業客使用服務時，隨時要多付83%，為微軟帶來額外收入。

以美國用戶來計，辦工室軟件企業版Microsoft 365 E3 月費36美元，加上千人會議等功能的月費為57美元，客戶若訂閱AI服務，月費加至66美元及87美元，幅度達83%及53%。

微軟早於3月發布相關功能，可設計presentation（演示文稿）、寫作字眼提示、為會議作總結，分析email及轉發予正確的人，當時開放予600用家測試，包括Goodyear、General Motors（美：GM）等客戶，不過微軟尚未透露何時向更廣泛的公眾推出。

微軟財務總監Amy Hood此前表示，微軟新的AI產品將成為該公司最快達到100億美元的業務。不過，這類服務需要昂貴的芯片和強大的雲計算能力，才能執行回答問題、分析電子表格、生成幻燈片以及預測未來業務問題等任務。

【美股焦點】微軟據報正與動視暴雪談判延長收購期限　未能延長是否等於收購失敗？

【股神巴菲特】微軟購動視暴雪臨近終點之際　巴郡大手減持動視暴雪先行獲利

【大行報告｜MSFT】瑞銀：兩原因調升微軟評級及目標價　最新睇400美元

記者：譚志偉

美股 人工智能 微軟（Microsoft，美：MSFT） Microsoft
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