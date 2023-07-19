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【微軟AI】微軟Office AI工具Copilot月費30美元超預期、新推Bing Chat企業版　股價創歷史新高

股市 16:30 2023/07/19

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【微軟AI】微軟公布推Office軟件AI工具Copilot　企業客可加價逾5成

微軟（Microsoft，美：MSFT）最新宣布，辦工室軟件推出AI（人工智能）工具Microsoft 365 Copilot 訂閱服務，每戶月費30美元，遠高於現時訂閱Microsoft 365 家用版10美元收費。企業客使用Copilot 服務時，同樣需付30美元額外訂閱費，變相每月最多付83%，為微軟帶來額外收入。

微軟周二股價即市創366.78美元歷史新高，收報359.49美元，升4%，成交232億美元（約1813億港元），市值2.67萬億美元。

微軟周三盤前股再升0.9%，暫報362.8美元。

Microsoft 365 E3用戶新增Copilot 將多付83%

微軟於美國時間7月18日舉行發布會，當中市場最關心的是AI附加功能訂閱費用。以美國用戶收費計，企業版Microsoft 365 E3 月費36美元，加上千人會議等功能的E5月費為57美元，客戶若訂閱AI服務，月費分別加至66美元及87美元，幅度達83%及53%。

微軟早於3月發布相關功能，可設計presentation（演示文稿）、寫作字眼提示、為會議作總結，分析email及轉發予正確的人，當時開放予600用家測試，包括Goodyear、General Motors（美：GM）等客戶，不過微軟尚未透露何時向更廣泛的公眾推出。

除了Copilot定價，微軟同場發布「Bing Chat企業版」，讓企業能保護商業數據下推出AI聊天功能。微軟指，Bing Chat企業版數據輸入和匯出均受保護，從而為商業客戶提供可控存取，獲得更貼切的答案、更高的效率和發揮創意的新方式。

Bing Chat企業版即日就會向獲得Microsoft 365 E5及E3商務進階版和商務標準版授權的企業推出免費預覽版，並在未來以每位使用者每月$5美元提供Bing Chat 企業版獨立訂閱服務。

微軟：AI產品有望成為最快收入破100億美元業務

微軟財務總監Amy Hood此前表示，微軟新的AI產品將成為該公司最快達到100億美元的業務。不過，這類服務需要昂貴的芯片和強大的雲計算能力，才能執行回答問題、分析電子表格、生成幻燈及預測未來業務問題等任務。

微軟不全押OpenAI？ Azure引入Meta AI可商用模型Llama 2，可見【下一頁】

ET財智Talk
【ET財智Talk】住宅樓價續向下調整？ 高力李婉茵分析本地住宅、商鋪及寫字樓前景及機遇

【美股焦點】微軟據報正與動視暴雪談判延長收購期限　未能延長是否等於收購失敗？

【股神巴菲特】微軟購動視暴雪臨近終點之際　巴郡大手減持動視暴雪先行獲利

【大行報告｜MSFT】瑞銀：兩原因調升微軟評級及目標價　最新睇400美元

記者：譚志偉

美股 人工智能 微軟（Microsoft，美：MSFT） Microsoft
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