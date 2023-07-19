【微軟AI】微軟Office AI工具Copilot月費30美元　股價創歷史新高

▲ 【微軟AI】微軟公布推Office軟件AI工具Copilot 企業客可加價逾5成

微軟（Microsoft，美：MSFT）最新宣布，辦工室軟件推出AI（人工智能）工具Microsoft 365 Copilot 訂閱服務，每戶月費30美元，遠高於現時訂閱Microsoft 365 家用版10美元收費。企業客使用Copilot 服務時，同樣需付30美元額外訂閱費，變相每月最多付83%，為微軟帶來額外收入。

微軟周二股價即市創366.78美元歷史新高，收報359.49美元，升4%，成交232億美元（約1813億港元），市值2.67萬億美元。

Microsoft 365 E3新增Copilot 將多付83%

微軟於美國時間7月18日舉行發布會，當中市場最關心的是AI附加功能訂閱費用。以美國用戶收費計，企業版Microsoft 365 E3 月費36美元，加上千人會議等功能的月費為57美元，客戶若訂閱AI服務，月費分別加至66美元及87美元，幅度達83%及53%。

微軟早於3月發布相關功能，可設計presentation（演示文稿）、寫作字眼提示、為會議作總結，分析email及轉發予正確的人，當時開放予600用家測試，包括Goodyear、General Motors（美：GM）等客戶，不過微軟尚未透露何時向更廣泛的公眾推出。

微軟財務總監Amy Hood此前表示，微軟新的AI產品將成為該公司最快達到100億美元的業務。不過，這類服務需要昂貴的芯片和強大的雲計算能力，才能執行回答問題、分析電子表格、生成幻燈及預測未來業務問題等任務。

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記者：譚志偉