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【香港書展】書展聯辦運動及零食展　參展商樂觀冀銷售翻一倍

商業 10:00 2023/07/19

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由香港貿易發展局主辦的第33屆香港書展，將於7月19至25日於香港會議展覽中心舉行，今屆香港書展及同期舉行的香港運動消閒博覽及零食世界，合共吸引來自36個國家及地區，近780間展商參與。參展商普遍對銷情樂觀，更有展商加倍入貨冀比去年多一倍業績。

【香港書展】7月19日起連續7日舉行　同場零食及運動博覽預計共吸引80萬人流

香港中華書局副總經理及副總編輯杜辰表示，去年是中華書局成立110周年，因此比較多宣傳活動，疫情期間的人流和銷情沒有預期的差，她相信今年在通關和消費券效應下會有助銷情。今年她們的展位跟去年一樣是18個攤位，推出上百本新書，亦將舉辧14場文化講座和8場簽書會，她預期今年會有雙位數的銷售增長。

香港中華書局副總經理及副總編輯杜辰表示，今年跟去年一樣是18個攤位，推出上百本新書，預期會有雙位數的銷售增長。

城邦（香港）出版集團副總經理陳國華也表示，去年疫情期間的人流和銷情沒有預期中的差，大約也有疫前的7、8成，雖然有著不少防疫限制，但就讓一些只是湊熱鬧的人放棄，會入場的都是愛書人，反而氣氛更好。他坦言見到同場參展的其他同業花不少工本促銷，相信今屆銷情不會差，預計今年銷售能回到疫前水平。至於消費券有否幫助，他認為該公司的讀者比較年輕，會保留消費券買書的大多是中老年讀者，反而幫助未必太大。

城邦（香港）出版集團副總經理陳國華表示，預計今年銷售能回到疫前水平，但消費券幫助未必太大。

同期舉辦的還有運動消閒博覽及零食世界。參展的創健運動器材用品專門店負責人陳艷梅表示，疫情期間也有參展，但礙於防疫限制而影響了人流，今年解封相信有更好銷情。

創健運動器材用品專門店負責人陳艷梅表示，今年防疫限制解封相信會有更好銷情。

而銷售零食的遠大貿易公司產品及市務負責人伍凱敏則表示，去年疫情時也有不錯銷情，頭兩天已經把準好的零食庫存銷售一空，因此今年準備了兩倍的庫存，品種也增加了幾倍，期望今年銷售可以大翻一倍。

遠大貿易公司產品及市務負責人伍凱敏表示，今年準備了兩倍的庫存，品種也增加了幾倍，期望今年銷售可以大翻一倍。

【百肉騰貴】日本肉品價格飆升  庫存創歷史新高

本報記者：李智賢

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