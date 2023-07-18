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【日圓匯價】日圓兌港元5.6算　植田和男：距離持續穩定實現日央2%通脹目標仍有段距離

宏觀解讀 23:23 2023/07/18

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【日圓匯價】植田和男：距離持續穩定實現日央2%通脹目標仍有段距離

日本央行行長植田和男（Kazuo Ueda）周二表示，距離持續穩定實現央行2%的通脹目標仍有一段距離。植田言論暗示他決心暫時維持超寬鬆貨幣政策。日圓一度跌至138.99，最新跌不足0.1%，報138.69，每100日圓兌港元5.6。

植田在印度出席二十國集團（G20）金融領導人會議後召開的新聞發布會上表示，日央耐心地繼續執行孳息率曲線控制（YCC）下的超寬鬆貨幣政策，並適當考慮了對金融中介和市場功能的影響。

日央將每次議息詳檢持續實現通脹目標方面進展

被問到日央有否必要本月稍後調整YCC，植田回應指，日本央行將在每次政策會議上仔細檢查日本在持續實現2%通脹率目標方面的進展速度。他說：「如果我們的假設（即持續實現2%的通脹率仍遙遙無期）不變，我們對貨幣政策的總體論述也將保持不變。」

根據YCC，日本央行將短期利率控制在負0.1%，並大量購買國債，將10年期國債孳息率控制在0%左右，以努力將通脹率提高到2%的目標。

隨着通脹率超過2%的目標已有一年多時間，市場紛紛猜測日央最早可能在本月調整YCC，以解決其為捍衞孳息率上限而大量買債所造成的成本增加問題，如市場扭曲。路透引消息指，日央早在本月已在內部討論調整YCC的想法，盡管談判屬初步，還沒做出最終決定。

相關文章：

【大行看法】工銀亞洲程嘉偉：今年調整YCC機會不大　三原因日央未必過早緊縮、日圓或見幾多？

編輯：胡學能

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