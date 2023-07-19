【思摩爾6969】思摩爾挫2%創九個月低　發盈警、料中期經調整淨利跌最多48%

▲ 【思摩爾6969】思摩爾國際發盈警 料中期經調整淨利跌最多48%

思摩爾國際 （06969） 發盈警，預計今年上半年全面收益總額約為7.2億元至7.9億元（人民幣．下同），按年減少約42.7%至48.2%；經調整淨利約為7.4億元至8.2億元，將較去年同期的14.4億元減少約43.1%至48.4%。

思摩爾周三（19日）早上曾跌至7.38元，現挫2.1%，報7.44元，創九個月低。

集團指，減少的主要原因為收入相較於比較期間下降約9.4%。來自於中國大陸市場的收入約為6210萬元，同比大幅下降約96.3%，佔總收入的比重由比較期間的約30%下降到約1.2%。雖然今年第2季度來自於中國大陸市場的收入較今年第1季度有顯著提升，但仍遠低於上年同期。集團本期間來自於海外市場的收入約為50.6億元，同比穩步增長約28%。其中，來自於美國市場的收入約為22.2億元，同比增長約26.9%。

隨著不合規產品的監管及執法力度的加強，合規產品有望在美國市場獲得更大的可持續增長空間；來自於歐洲及其他市場的收入約為28.46億元，同比增長約28.8%。集團在該市場推出合規框架下體驗感更佳的一次性產品，備受客戶及用戶好評，使得來自於該市場的收入保持持續增長。

集團續指，儘管集團期內海外市場收入同比錄得增長，但仍不足以抵銷中國大陸市場收入下降帶來的影響；毛利率同比下降，主要由於來自於毛利率相對較高的中國大陸市場收入佔總收入的比重同比明顯下降，同時來自於毛利率相對較低的一次性產品收入佔總收入的比重同比有所增加。

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編輯：胡學能