▲ Tesla 業績前膽大揭秘

自上周五由美國三間重磅銀行公佈業績開始，標誌著美國第二季度的業績已正式拉開序幕。本欄也會由本次開始，未來會一直與大家追隨港、美股業績季，為大家送上前膽和深度分析。其中，本周最重磅會公佈業績的股份，將會是Tesla（美 ：TSLA），業績將獲廣大投資者重點關注。

由5月至6月底，Tesla表現搶鏡，上漲了59.3%，而同期標普500指數只上漲6.7%，我們認為，主要可以「歸功」於三方面：

首先是銷量。近日Tesla公佈了二季度的交付資料，第二季度Tesla總共交付了46.61萬輛車，環比增長了10.2%。值得留意的是，這個數字比市場預期的 44.5 萬輛還要高出 4.7%！數據亮麗，顯著刺激股價上升。

其次就是多重業界層面上的利好消息帶動。比如通用汽車、福特汽車與Tesla合作、全自動駕駛技術取得良好的進展、馬斯克（Elon Musk）訪華、參展人工智慧大會等），這些都會在中長期為公司帶來基礎面上的利好作用。

最後就是市場「偏好」了。美國最大的7隻科技股在今年的表現是蓋過納指大部分成份股，在「賺錢效應」下，資金更樂於湧入此類持續跑嬴的股份，直至出現轉向為止，而Tesla 就是其中一隻「享受」此偏好的股份之一。

Tesla減價料令毛利率受壓 股價能否走高視乎AI

我們認為Tesla銷量超預期得益於其在北美地區的降價利潤率方面，由於Tesla 二季度在北美地區的降價和讓利政策，市場普遍預期Tesla Q2的毛利率為18.7%，對應環比0.6%的下降。

本週三（7月19日）Tesla 收盤後就會公佈第二季度業績，在業績展望上，我們預計Tesla 二季度業績基本符合市場預期。公司選擇「減價谷銷量」的策略後，為達到銷量目標，Tesla 在4月和6月在北美地區都進行了減價，Q2 每台車的銷售價格會再進一步降低，相信在Q2的業務公佈上我們會看到毛利率會再進一步降低。

參考我們從業績整理的資料顯示，整體毛利率預計將從Q1的19.3%，下降至18.5%（市場預計為18.7%）。隨著市場意識到「以利換量」的策略影響後，股價能否進一步顯著走高，很依賴它們一直強調的AI業務。但目前除了全自動駕駛（FSD）開始有少量貢獻外，其他仍然只停留在「只聞樓梯響」的階段。公司在新一季可能陷入「減價策略慢慢減弱、缺乏新增長亮點」的情勢下。所以我們團隊相信股價在公佈符合市場預期的業績後，股價不會有太大驚喜，建議持股的投資者考慮沽出認購期權（Call option）等較為穩健的策略為宜，不建議高追。

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