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【數字人民幣】中銀香港伙母行推數字人民幣「跨境購物節」　本港逾200家商店受理數字人民幣

股市 21:46 2023/07/18

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中銀香港 （02388） 表示，為進一步推廣數字人民幣的跨境應用，該行與中國銀行 （03988） 聯合展開數字人民幣「跨境購物節」活動。即日起，內地客戶可於香港超過200家受理數字人民幣的線下商戶以數字人民幣消費。

該行指，本港受理數字人民幣的商戶範圍持續擴大，200多家門店參與了本次「跨境購物節」活動，覆蓋了超市、藥房、便利店、電器等多家大型零售連鎖商戶，其中包括U購select、cdf Beauty、DUTY ZERO by cdf、龍豐集團、VanGO便利店、寶達食品超市等，除方便內地客戶在港使用數字人民幣支付外，亦可協助參與的零售商家降低跨境支付成本。

活動期間，內地中國銀行手機銀行客戶可於本港合作商戶掃描二維碼領取紅包，江蘇、廣東及深圳分行的客戶亦可通過相應分行的活動界面領取紅包。

相關文章：

【數字人民幣】中銀推e-CNY體驗活動、名額500個　成功參與的客戶獲100元數字人民幣消費紅包

編輯：胡學能

港股 超市 零售 人民幣 中銀香港（02388） 中國銀行（03988）
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