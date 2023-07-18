  • 29°C
香港時間 : 2023718日 (週二) 20:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】遠洋股價創歷史新低　債價跌至廿元人幣水平

股市 20:23 2023/07/18

分享：

分享：

【內房危機】遠洋股價創歷史新低　債價跌至廿元人幣水平

遠洋集團 （03377） 發布通告，指一隻於內地2018年8月2日發行、規模20億元人民幣、年息4厘的債券（滬：143666），將於8月2日到期及付息，遠洋通告指，出現兌付危機，正全力籌措資金，並將債券停牌。

消息傳出後，遠洋集團股債價格急挫，股價跌10.3%至0.39元，創2007年上市以來的歷史新低，亦較2018年反彈高位5.101元，累跌92.4%，市值跌穿30億元。

債價方面，2023月8月2日到期債券停牌，停牌前報37.897元人民幣，該債券由7月3日突然由94.311元人民幣急跌，到7月5日跌至41.265元人民幣。

緊接明年到期的兩隻債券價格亦急挫，明年1月到期的債券跌9%至25.2元人民幣，明年3月到期的債券跌18.8%至25.164元人民幣，其他債券亦處20至25元人民幣水平。

據彭博資料，遠洋集團的債券大戶為貝來德集團。

【內房危機】遠洋集團：出現階段性流動性不足　下月到期之債券或未能兌付本息

【內房危機】遠洋集團據報與大股東研究債務方案　股價午後挫2%

記者：譚志偉

港股 債券 遠洋集團（03377）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美國經濟數據】美國6月零售銷售按月升0.2%　遜預期

下一篇文章

【中國監管】8家網約車平台遭寧波市勒令於該區下架至少15日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】恒大業績出爐：兩年累蝕5820億　去年負債總額2.44萬億、權益虧絀5990億
【內房危機】恒大業績出爐：兩年累蝕5820億　去年負債總額2.44萬億、權益虧絀5990億
【美股盤前】道指期貨升10點、納指期貨跌0.1%　美銀、摩根士丹利等公布季績（不斷更新）
【美股盤前】道指期貨升10點、納指期貨跌0.1%　美銀、摩根士丹利等公布季績（不斷更新）
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水全日吸資近12億　買小鵬汽車中移動大手沽騰訊　恒指夜期微升10點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水全日吸資近12億　買小鵬汽車中移動大手沽騰訊　恒指夜期微升10點（不斷更新）
【港股ADR】人民幣偏軟軟　美團ADR低港2%
【港股ADR】人民幣偏軟軟　美團ADR低港2%
【劉鳴煒子女】大劉長子劉鳴煒龍鳳胎罕有曝光　與子女三人一齊攀登雪山高峰
【劉鳴煒子女】大劉長子劉鳴煒龍鳳胎罕有曝光　與子女三人一齊攀登雪山高峰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款