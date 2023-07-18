▲ 【內房危機】遠洋股價創歷史新低 債價跌至廿元人幣水平

遠洋集團 （03377） 發布通告，指一隻於內地2018年8月2日發行、規模20億元人民幣、年息4厘的債券（滬：143666），將於8月2日到期及付息，遠洋通告指，出現兌付危機，正全力籌措資金，並將債券停牌。

消息傳出後，遠洋集團股債價格急挫，股價跌10.3%至0.39元，創2007年上市以來的歷史新低，亦較2018年反彈高位5.101元，累跌92.4%，市值跌穿30億元。

債價方面，2023月8月2日到期債券停牌，停牌前報37.897元人民幣，該債券由7月3日突然由94.311元人民幣急跌，到7月5日跌至41.265元人民幣。

緊接明年到期的兩隻債券價格亦急挫，明年1月到期的債券跌9%至25.2元人民幣，明年3月到期的債券跌18.8%至25.164元人民幣，其他債券亦處20至25元人民幣水平。

據彭博資料，遠洋集團的債券大戶為貝來德集團。

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記者：譚志偉