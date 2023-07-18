【美股業績】大摩上季純利按年跌13%　收入與市場預期相若　股價盤前由升轉跌

摩根士丹利 （美：MS））第二季度收入按年微升2.5%至134.6億美元，與市場預期相若；純利按年跌13%至21.8億美元，經調整每股純利則按年跌10.8%至1.24美元，則稍勝市場預期1.14美元。雖然公司連續第二年將普通股股息提高7.5美分，但股價盤前由升轉跌，暫跌0.2%。

受累於市場交易仍未全面復甦，窒礙了投資銀行業務的收入，該業務錄得11.6 億美元收入，按年表現持平，其中由於完成的併購交易減少，諮詢收入更較去年同期大幅下降近24%至4.55億美元。

期內股票淨收入按年跌14%至25.48億美元，主要是受客戶活動減少和市場波動性降低，導致現金和衍生產品下降。上季普通股權一級資本比率（CET1）為15.5%，較去年同期上升0.3個百分點。

集團主席兼首席執行官James P. Gorman指出，公司在充滿挑戰的市場環境中取得了良好業績，財富與投資管理業務增加了1000億美元的淨新資產，今年至今帶來了超過2000億美元收入。並連續第二年將季度普通股股息提高了7.5美分。

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編輯：葉志偉