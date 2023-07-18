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【中國監管】8家網約車平台遭寧波市勒令於該區下架至少15日

股市 20:04 2023/07/18

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【中國監管】8家網約車平台遭寧波市勒令於該區下架至少15日

内地傳媒報道，寧波市公路與運輸管理中心向8間網約車平台出具要求臨時下架的通知函，主要原因是平台經營者已不具備線下服務能力；經營條件與許可條件不符且拒不整改；或未按規定上傳信息，且車輛信息、駕駛員、訂單、乘客評價等信息與實際情況嚴重不符。

報道稱，是次整改對象涉及神州優車、365bus、安安用車、逸乘出行、藍道出行、首汽約車、旅程約車、攜華出行，均被勒令至少在寧波區域下架15日，其共同點是依託於「聚合平台」開展業務，從中獲取流量。

何謂網約車聚合模式？

網約車聚合模式於内地盛行，用戶可透過地圖軟件，使用「一鍵全網叫車」服務，變相了降低平台准入門檻，令中小網約車平台增加發展機會，避免出現傳統網約車平台壟斷的局面。由於其為平台導流的性質，故此被稱為「平台的平台」。

不過，聚合模式亦帶來不少問題，包括責任邊界不明、把關不嚴等問題，導致部分平台趁機「渾水摸魚」，令司機和乘客權益都難以得到保障。

至於監管方面，今年4月26日，交通運輸部等五部門印發《關於切實做好網約車聚合平台規範管理有關工作的通知》，首次對網約車聚合平台的規範監管提出明確要求。

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記者：伍鍵文

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