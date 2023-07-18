▲ 【ESG】羅兵咸永道：上市公司需趁兩年過渡收集排放數據 範圍1、2、3包括甚麼？

ISSB上月公布首套國際財務報告可持續披露準則，聯交所已草擬諮詢總結，擬要求上市公司明年起逐步應用新ISSB氣候披露準則。羅兵咸永道ESG可持續發展副主管合夥人方蘊萱稱，香港自2013年起強制要求匯報ESG表現，上市公司已提高ESG披露意識，認為最新要求加強上市公司逼切性，而近年不少香港上市公司已不止匯報氣候數據，也逐步建立自身減排時間表。

聯交所擬就氣候相關風險與機遇的財務影響、範圍3排放等披露設兩年過渡期，羅兵咸永道ESG氣候變化與可持續發展業務總監羅兆鈞指出，企業目前最大難處在於收集數據，而兩年時間正好讓企業建立自己數據庫。

範圍3涉及上下游供應鏈排放量

他亦介紹目前統計碳排放當量（CO2e）的溫室氣體守則（Greenhouse Gas Protocol）分類，當中包括範圍1、範圍2和範圍3。「範圍1」即企業直接排放的溫室氣體，如直接使用的燃料、冷氣雪種；「範圍2」即企業間接排放的溫室氣體，如電力、供氣等；「範圍3」就計及企業上下游供應鏈的間接排放，從商務出行的交通排放、上下游物流、公司產品或服務所引發的排放，都要計算在內，亦是目前企業最難精準收集的排放量。

範圍3 計及上游供應鏈以下環節的排放：

外購原料和服務

資本物品

燃料、能源相關活動

上游物流運輸

營運時產物的廢物

商務出行

員工通勤交通排放

租賃資產

範圍3 計及下游營運以下環節的排放：

下游物流運輸

出售產品的處理

出售產品的使用

出售產品棄置

租賃資產

特許經營

投資

羅兵咸永道亞太地區ESG氣候變化合夥人劉莉萍指出，若每家企業都有計算「範圍1」、「範圍2」排放量，就能幫助其他企業計算「範圍3」的排放量，因此目前氣候相關披露正從大型企業做起，以至不少追蹤排放的工具應運而生，一旦更多數據和框架建立起來，小型企業更易掌握自己情況。

若碳排放數據收集不足 或失客戶

隨全球主要股票市場漸應用ISSB準則，方蘊萱坦言，中小企也會受到影響，舉例如部分香港廠商都曾面對歐洲買家提高氣候披露要求的困境，一旦數據收集做得不足，有可能失去客戶。

她指出，香港政府目前不止教育商界氣候披露的重要，亦正籌備數據收集平台，讓他們過渡到新營商環境。

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記者：麥德銘