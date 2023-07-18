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【大行報告︱NVDA】花旗上調英偉達目標價　料最牛可見600美元　看好在AI加速器市場佔優

股市 19:29 2023/07/18

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【大行報告︱NVDA】花旗上調英偉達目標價　料最牛可見600美元　看好在AI加速器市場佔優

英偉達（NVIDIA，美：NVDA）今年股價爆升逾兩倍，雖然市場認為估值上已偏貴，但大行仍繼續唱好。花旗將英偉達目標價由450美元上調至520美元，並預期最牛或見600美元，重申評級為「買入」，以反映GPU需求上升，以及在數據中心領域中，對定製ASIC（特殊應用晶片）及AMD芯片競爭有更好的理解。

花旗指，英偉達有多個逾價值20億美元的新數據中心訂單。雖然面對美國禁令的實施、宏觀影響放緩遊戲需求，以及競爭等是長期主要下行風險，但預期數據中心銷售額加速增長將帶來有利的風險回報。

花旗預期，英偉達在軟件、網絡及芯片層上佔優，令集團可以在人工智能（AI）加速器技術領域上企穩領導地位更長一段時間。

該行認為，相比AMD，英偉達在AI表現上有更顯著的優勢，有助集團在未來2至3年，在AI加速器市場中AI GPU的市場份額維持約90%。

該行對英偉達上調未來三年的盈利預測，將2024財年、2025財年和2026財年的每股收益預期分別上調了6%、38%及30%。

相關文章：

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編輯：袁諾曦

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