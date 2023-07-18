【美股業績】美銀上季業績勝預期　計劃增加季度股息近1成　盤前曾升逾1%

美國銀行股繼續交出較預期理想的業績，美銀（美：BAC）第二季收入按年升11%至252億美元，稍勝市場預期，期內純利按年升19%至74億美元，經調整每股純利按年升20.5%至0.88美元，勝市場預期為0.84美元。美銀股價盤前向好，暫升0.6%。

淨利息收入受惠貸款增長上升

公司第二季淨利息收入（NII）按年增長14%至142億美元，主要受利率上升及貸款增長所帶動。期內普通股權一級資本比率（CET1）為11.6%，按季上升23個基點。

集團主席兼首席執行官Brian Moynihan指公司所有業務均表現良好，市場份額有所提高，強大的資產負債表和充足的流動性令公司能夠繼續進行投資。他又指美國經濟健康，但增長有放緩跡象，勞動市場仍保持彈性。

集團CFO指美國消費者資產質素良好

公司首席財務官Alastair Borthwick表示，美國消費者資產質素和健康狀況仍然強勁，總損失率（loss rate）仍低於大流行前的水平。此外，公司監管資本達1900億美元，普通股權一級資本比率（CET1）較當前最低要求高出近120個基點，

他指公司資本強勁令公司可通過股息及回購計劃向股東回饋超過23億美元，計劃今年第三季度將季度普通股股息增加9%，但須先經董事會批准。

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編輯：葉志偉