  • 29°C
香港時間 : 2023718日 (週二) 20:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股業績】美銀上季業績勝預期　計劃增加季度股息近1成　盤前曾升逾1%

股市 19:17 2023/07/18

分享：

分享：

美國銀行股繼續交出較預期理想的業績，美銀（美：BAC）第二季收入按年升11%至252億美元，稍勝市場預期，期內純利按年升19%至74億美元，經調整每股純利按年升20.5%至0.88美元，勝市場預期為0.84美元。美銀股價盤前向好，暫升0.6%。

淨利息收入受惠貸款增長上升

公司第二季淨利息收入（NII）按年增長14%至142億美元，主要受利率上升及貸款增長所帶動。期內普通股權一級資本比率（CET1）為11.6%，按季上升23個基點。

集團主席兼首席執行官Brian Moynihan指公司所有業務均表現良好，市場份額有所提高，強大的資產負債表和充足的流動性令公司能夠繼續進行投資。他又指美國經濟健康，但增長有放緩跡象，勞動市場仍保持彈性。

集團CFO指美國消費者資產質素良好

公司首席財務官Alastair Borthwick表示，美國消費者資產質素和健康狀況仍然強勁，總損失率（loss rate）仍低於大流行前的水平。此外，公司監管資本達1900億美元，普通股權一級資本比率（CET1）較當前最低要求高出近120個基點，

他指公司資本強勁令公司可通過股息及回購計劃向股東回饋超過23億美元，計劃今年第三季度將季度普通股股息增加9%，但須先經董事會批准。

相關文章：

【美國加息】信銀國際卓亮：美國本月或加息0.25厘　港銀最優惠利率或加0.125厘

【美股焦點】微軟據報正與動視暴雪談判延長收購期限　未能延長是否等於收購失敗？

編輯：葉志偉

美股 美國銀行（BofA，美：BAC） 美元 貨幣政策 經濟 美國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【大行報告︱NVDA】花旗上調英偉達目標價　料最牛可見600美元　看好在AI加速器市場佔優

下一篇文章

【貼現窗】金管局貼現窗投放38.9億　創2021年來最高　原來和昨日打風有關？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【劉鳴煒子女】大劉長子劉鳴煒龍鳳胎罕有曝光　與子女三人一齊攀登雪山高峰
【劉鳴煒子女】大劉長子劉鳴煒龍鳳胎罕有曝光　與子女三人一齊攀登雪山高峰
【港股ADR】人民幣偏軟軟　美團ADR低港2%
【港股ADR】人民幣偏軟軟　美團ADR低港2%
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【美股盤前】道指期貨升10點、納指期貨跌0.1%　美銀、摩根士丹利等公布季績（不斷更新）
【美股盤前】道指期貨升10點、納指期貨跌0.1%　美銀、摩根士丹利等公布季績（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水全日吸資近12億　買小鵬汽車中移動大手沽騰訊　恒指夜期微升10點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水全日吸資近12億　買小鵬汽車中移動大手沽騰訊　恒指夜期微升10點（不斷更新）
【內房危機】恒大業績出爐：兩年累蝕5820億　去年負債總額2.44萬億、權益虧絀5990億
【內房危機】恒大業績出爐：兩年累蝕5820億　去年負債總額2.44萬億、權益虧絀5990億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款