ESR旗下 廣西首個電商物流園完工

物流地產營運商ESR(01821)宣布，在中國廣西壯族自治區首府南寧建造的「ESR南寧五象電商物流園」竣工。物流園區總建築面積約9.84萬平方米，包括單層和雙層倉庫。單層倉庫能夠進行雙面裝載，以提高運營效率，而雙層坡道庫能夠實現高空間利用率，最大限度地提高存儲容量，以滿足不同的運營需求。ESR周二收報12.9元跌2.5%。

【大行報告】摩通：上半年業績令人失望致股價疲軟 下調恒安國際目標價至46元 詳情請看【下一頁】

ESR聯合創始人兼聯席首席執行官沈晉初表示，廣西與東盟國家海陸相連，這一地緣優勢讓ESR南寧五象電商物流園成為在中國尋找高質量物流空間和國際產業鏈合作的租戶的理想之選。中國電子商務和數字化轉型的反彈推動了這一需求的產生，也是ESR新經濟在中國發展加速的基礎。

截至2022年12月31日，ESR擁有總價值119億美元的在建開發項目資產。而在中國，ESR的總資產管理規模為325億美元，總建築面積約為1,430萬平方米。

【內房危機】恒大前年及去年 合共虧損逾5800億人幣 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機