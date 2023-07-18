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【網上熱話】有無人答點解要生小朋友 網上熱議 生兒育女係天經地道 ? 定已經過時 ?

理財智慧 19:09 2023/07/18

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生兒育女一直是人類社會的重要議題，在某些文化中，生育子女被視為人類存在的主要目的之一，同時也被視為家庭和社會的責任。在其他文化中，生育子女可能不被視為如此重要，或者社會和文化價值觀可能更加強調個人的自由和選擇權。在現代社會中，隨著女性地位的提高和教育水平的普及，很多人對生兒育女的態度亦開始有大改變。有些人更希望追求事業及個人興趣，而非將生育育女作為首要目標。近日網上熱議到底點解要生小朋友 ? 

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近年全球人口老齡化及人口減少的情況下，生育育女對於維持社會的可持續性及發展特別重要。但同時生兒育女的決定應該由個人自主決定，但也需要考慮到家庭和社會的責任和需求。

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撰文 : 陳玉蓮

DJ 財務自由 生育 港股 經濟 文娛藝術 招聘會

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