瑪歌羅比宣傳《Barbie芭比》澳洲口音惹美國網民負評（有片）

澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）近日出席記者會，宣傳本周上映的新電影《Barbie芭比》。瑪歌羅比會上用澳洲口音發言，但遭部分美國網民批評她忘記自己是荷里活演員。

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瑪歌羅比在《Barbie芭比》中扮演萬人迷Barbie，與飾演Barbie男朋友Ken的加拿大男星賴恩高斯寧（Ryan Gosling），在戲中同樣以流利美國口音講對白。

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由於瑪歌羅比的家鄉為澳洲昆士蘭，她在宣傳期間就十分自然地轉換成澳洲口音對答。

但有美國網民在社交媒體留言批評瑪歌羅比：

佢嘅美式英文聽落明明唔錯，我唔鍾意佢喺記者會上講澳洲口音，好似為咗令其他人知道佢係個優秀嘅演員。

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亦有美國網民表示：

佢用工作簽證嚟美國？佢明明喺荷里活工作同生活，仲賺到好多錢，佢要放棄（澳洲）口音。

但也有很多網民為瑪歌羅比辯護，指批評者明知瑪歌羅比是澳洲人，明顯是抱著「我地盤我話事」的態度要求她用美國口音。

更有網民諷刺地指，按照上述美國網民的邏輯，任何電影都必須順應不同上映國家而轉換口音。

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責任編輯：鄭錦玲