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【豪華享受】有錢唔知點使 ? 阿聯酋航空推私人專機服務 為指定地區短途旅客提供特別飛行體驗

理財智慧 18:49 2023/07/18

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有錢又想去旅行去得舒服 ? 唔想再同人迫? 阿聯酋航空推出區域私人專機服務，為由杜拜阿勒馬克圖姆國際機場（DWC）出發，前往海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）地區進行短途旅行的顧客，提供私隱度高的服務。

私人專機的乘客將乘搭Phenom 100雙引擎客機，前往GCC地區內的眾多目的地（包括但不限於阿聯酋航空飛行網絡內的航點），迅速到達沙特阿拉伯、巴林、科威特、阿曼及阿聯酋境內其他國家或地區。

飛機最多只可載四名乘客，乘搭短途航班的旅客可於機上享用豐盛的小食及茶點。每位乘客均可托運一件重量不超過15公斤的行李，並可隨身攜帶一件手提行李。到達機場後更可享貴賓級待遇，由專員陪同協助處理各項手續，將候機時間縮至最短。抵達目的地後，乘客可享由私人航站樓合作夥伴提供的專員護送及快速通關服務，亦可使用私人航站樓內的貴賓室。

不過價錢係幾多呢 ? 

【招聘會】旺角招聘會提供逾4,500個職位空缺　大部分月薪介乎1.2萬元至2.2萬元

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撰文 : 陳玉蓮

機場 DJ 財務自由 出入境管制 港股 經濟 招聘會 沙特阿拉伯 阿聯酋 香港經濟日報

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