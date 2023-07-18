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【虛擬資產】兩銀行據報對虛幣行業存疑拒開戶　金管局：銀行應盡量滿足持證公司合法業務需求

宏觀解讀 18:47 2023/07/18

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華爾街日報引述銀行界人士指，至少有2家在香港開展業務的全球銀行，已排除開展任何與加密貨幣交易直接相關活動的可能，許多銀行也不願開立持有加密貨幣交易所客戶資金的帳戶。金管局發言人回覆華爾街日報查詢，指銀行不應僅因為一家公司所從事的行業而拒絕開戶，並表示銀行應當盡量滿足虛擬資產行業中持證公司的合法業務需求。該局亦強調，香港的反洗錢系統符合國際標準。

加密貨幣交易所發牌制度今年6月起實行，但香港許多銀行仍顧慮加密貨幣業務。報道引述高偉紳律師事務所（Clifford Chance）駐香港的合夥人梅家豪（Rocky Mui）表示，香港的銀行擔心的其中一個問題，是加密貨幣會被用於洗錢。銀行需要時間更新反洗錢流程，以整合對加密貨幣公司的核查。

另一個大問題是銀行應如何分析加密貨幣公司的風險。這些公司的商業計劃往往不循常規，意味銀行不能簡單套用其他行業的風險管理框架。

監管機構安排虛幣交易所、銀行開會商開戶

報道引述消息人士指，一家大型跨國銀行最近改變立場，現正考慮為申請許可證的加密貨幣交易所開設基本帳戶，但需接受常規反洗錢審查和盡職調查。

金管局和證監會據報已組織兩次加密貨幣交易所和銀行之間的會議，討論開戶問題。參加會議的銀行包括HSBC滙豐 （00005） 、渣打銀行、中銀香港 （02388） 及花旗銀行等。約100名來自銀行、專業服務公司和80多家虛擬資產相關公司的人士出席上述會議。

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【虛擬資產】金管局、證監會舉行圓桌會議討論虛產平台銀行開戶　OKX：VASP申請人應有資格啟動開戶流程

編輯：胡學能

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