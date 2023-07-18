【YouTube新功能】YouTube擬推穩定音量功能　已於全球範圍進行內部測試

▲ 近日有網友發現YouTube上一個名為「穩定音量」的新功能，YouTube承認目前新功能正在進行内測。

YouTube用戶平常在觀看影片時，有否會因為音量突然變化而感到困擾？近日有Reddit用戶發現，YouTube正默默改善相關問題。據外媒報道指，YouTube系統仍有一項尚未公佈的新功能，並稱為「穩定音量」，而YouTube其後作出證實，但僅表示目前只是正進行內部測試。

【AI爭議】美喜劇演員起訴OpenAI、Meta 稱AI侵犯著作版權

【Twitter派錢】分廣告收益予Twitter創作者 美國KOL獲派18萬

據TechCrunch報道，YouTuber M. Brandon Lee近日在YouTube上發現一個名為「穩定音量」的功能，而該功能出現在影片設置頁面的環境模式選項下， Lee稱，新功能可能是一個規整器和壓縮器，避免短片之間音量出現大幅度跳躍。YouTube隨後證實了此說法，但強調該功能暫時仍被視為測試項目。

報道又提到，YouTube發言人表示，他們正在測試一項新的聲量控制功能，讓用戶在觀看影片時獲得更一致的音量，並補充道「該測試是全球性、且支援跨移動設備的。」

【AI競賽】Naver對抗Google競爭 進軍企業級生成式AI

責任編輯：王愷楹

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：