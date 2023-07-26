【C.E.O.財策精英】宏利分組經理黎詠彤  疫下開闢創業新旅程  銀行專才搖身一變成保險新星

常言道「危中有機」，投身銀行界多年的黎詠彤（Sophia）銳意轉投創業行列，疫情期間看中行業的無限潛力，便於2021年底通過「宏利C.E.O.計劃」加入保險業，從此踏上靈活自主而又具備全面支援的全新事業跑道。於2022年，Sophia只用了半年便率先完成其第一次的百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），並在一整年的努力後囊括「保協傑出新星獎」、「國際龍獎IDA」銅龍獎、GAMA新晉經理獎，以及為表揚業務主管積極招聘而設立的「宏利徵英尊尚會會員資格」（MRA），華麗轉身成為成就卓越的保險精英及團隊領袖。

如同不少初出茅廬的大學畢業生，Sophia於澳洲新南威爾斯大學主修會計及金融學士學位畢業後，即選擇從事穩健的銀行工作，惟經過一段長時間，日復日的刻板生活令她萌生求變的想法。她憶述，當時剛好遇到人生新階段，想把重心放在家庭及照顧小孩，故毅然辭職追求想要的生活。過了一段時間，孩子逐漸成長，Sophia想繼續發掘自己的潛能並成為孩子的榜樣，想創一番事業，把自己過往的專業知識和經驗幫助更多人。適值相識多年、曾於同一藝人公司共事，任職宏利分行經理的好朋友何俊瑩（Vienna）在短短兩年內拓展了30多人的團隊，與她傾談後了解到保險工作性質與創業相近，亦見證到Vienna藉勤奮努力維持良好個人業績並建立團隊，活出充實自主、多采多姿的生活；加上宏利積極吸納各行業轉職人士，並提供完善配套，團隊有愛互助的文化，促使我下定決心轉戰保險業。」



迅速融入團隊 創下亮眼業績



重視目標為本的Sophia指，加入宏利前已訂立連串目標，包括首年升任經理、往後逐年晉升，以及達標成為MDRT等，最終在公司及團隊的支持下亦能一一實現。「在宏利能迅速融入團隊並取得佳績，離不開『宏利C.E.O.計劃』的全面支援，公司除了提供內部培訓外，更會邀請各界精英擔任導師，全方位提升我們的溝通技巧、分析能力以至自信心等，無論是心態上的成長或長遠的事業發展，皆帶來很大助力。」

目睹Sophia在團隊不斷成長的Vienna直言，很早已留意到這位在銀行業發展的好友在各方面亦很優秀，既是雙學士，主修金融和會計，累積了豐富財經人脈和知識，也有接觸客戶的豐富經驗，性格上亦相當自律，屬於一位追求卓越的女性，故對她在保險業卓有所成並不意外。「多年來不少保險公司和團隊也有意邀請她加盟，不過她在銀行業一直發展順利，未有轉職保險業的計劃，直至機緣巧合下，她在了解宏利的多元化產品服務，有別於傳統保險公司，有更多的發展空間，優越的建立團隊發展配套，以及詳細了解宏利為各行業精英度身訂造的『宏利C.E.O.計劃』，及團隊共贏有愛的文化，才成功邀得她加盟，令我們的團隊如虎添翼。」

▲ 份屬好友的Vienna（右）與Sophia，在事業財策道路上保持着亦師亦友的關係，見證大家共同成長。

「在Sophia入職初期，我曾陪伴她與客戶會面，當時正值8號風球，但對方因工作繁重而未能改期。我們排除萬難到達酒店大堂，把握時間向客戶講解悉心準備的建議書，客戶十分欣賞其專業分析並即場簽單，這經歷亦為她於保險業立足增添了極大信心。」Vienna補充，Sophia一直用心服務每位客戶，這份真誠及其優秀的能力為她帶來亮麗業績，不足兩年已開始發展個人團隊，對共同合作的夥伴也發揮正面的推動作用，並化身成功的榜樣。



保持正向思維 帶領團隊進步



保險業首重與客戶建立長遠的互信關係，在口碑傳頌下持續擴闊客源。Sophia分享自身經驗時稱，她的待客之道是「將心比己」，即因應自身對理財顧問的要求，確保自己能具備同樣特質和優勢，甚至是「有過之而無不及」。「作為宏利的客戶，我一向抱持分享優質產品的心態，如我曾為兒子購買月供基金和醫療保障，自覺有助為他累積財富，長大後可收穫第一桶金，在有需要時亦可大大減輕負擔，得到保障。因此，我珍視每位準客戶如同朋友，務必細心了解他們的工作及家庭背景，以至在各個人生階段的需求，進而按照其實際需要推薦合適的保險計劃，望能成為他們在有需要時伸出援手，又或令其人生更錦上添花。」

升任經理至今約大半年，Sophia表示，在籌建團隊以來，她一直邊學邊做，並向Vienna取經，每星期也會預留時間與團隊成員單獨見面，確保能了解並協助他們解決各項問題，同時掌握各人的專長，使團隊能達致優勢互補，共同進步。「除了保持個人業績每年最少達到MDRT的目標，我亦期望能協助團隊成員取得滿意的成績，在業績上逐年攀升。」

提到用作自我鼓勵的座右銘，Sophia引述一句對她影響深遠的格言：「你的專注力放在哪裏，成果便會在哪裏」，藉此提醒自己專注在正面的事情上。「去年我獲晉升至經理後告訴Vienna，這一年感覺如同在進行跨欄比賽，疫情期間入職遇上不少難關，必須逐一跨越，堅持下去便能成功衝綫，由此可見，最重要是將信念放在正面的地方，自然會取得豐碩成果。」

▲ Sophia十分欣賞團隊有愛互助的文化，希望自己建立的團隊亦可延續這文化，發揚「將心比己」的精神，為每人的進步而驕傲。

（特約）