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【教育理財】 投委會推出「錢家e理財」動畫與工作紙 教孩子理性打機及追星

理財智慧 18:28 2023/07/18

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投資者及理財教育委員會公布，因應暑假將至，在社交平台上推出全新「錢家e理財」動畫，基於時下學生流行話題，引導他們正確思考，以及了解網絡安全的正確態度，提供「貼士」讓學生培養良好的理財習慣。

【內房危機】恒大前年及去年 合共虧損逾5800億人幣【見下頁

「錢家e理財」動畫系列分為三集，分別談及遊戲「課金」、追星應援和網絡安全。內容包括提醒家長與小朋友在打機時要約法三章，亦切忌衝動消費同沉迷心態；追星要精明理性，衡量自己財政負擔能力；此外，要留心網上金錢交易方便快捷，但交出個人資料時一定要謹慎處理，以免蒙受損失。

【乘車優惠】港鐵推小童暑假乘車優惠 可免費往來羅湖及落馬洲站【見下頁

【職場熱話】 無牌男會計文員月薪1.7萬感灰心想轉工 網民指牌照不重要 月薪照有4至5萬？，【見下頁

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【交通優惠】用BoC Pay搭電車滿$3減$1　增值「易通行」滿$300減$40元【見下頁

投委會表示，學生在觀看動畫後，可透過完成相關工作紙，進一步加深對學到理財知識的印象。「錢家e理財」動畫及工作紙的主要對象為高小及初中學生，而教育局為資源的支持機構。

【招聘會】旺角招聘會提供逾4,500個職位空缺　大部分月薪介乎1.2萬元至2.2萬元【見下頁

同場加映：【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

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撰文 : 陳美鳳

教育局 投資者及理財教育委員會 小學 電玩手遊

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